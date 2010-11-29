Генная терапия вернула мышам память

Image caption У страдающих болезнью Альцгеймера нарушается память

Американские ученые из Института нейрологических заболеваний имени Гладстона в Сан-Франциско успешно протестировали на мышах новую методику генной терапии.

Они надеются, что она позволит бороться с потерей памяти при болезни Альцгеймера.

Медикам удалось увеличить содержание в мозговых клетках нейротрансмиттера EphB2, который позволяет клеткам посылать сигнал друг другу.

При болезни Альцгеймера такая связь между клетками нарушается, что связано с пониженным в мозгу пациентов уровня нейтротрансмиттера EphB2.

Население земного шара стареет, а это означает, что болезнь Альцгеймера и другие формы деменции становятся все более распространенными.

Белки-амилоиды

При болезни Альцгеймера в мозгу пациентов увеличивается содержание токсичных протеинов-амилоидов, а это приводит к отмиранию мозговых клеток.

Увеличение содержания нейротрансмиттера EphB2 позволяет блокировать клетки белков-амилоидов. Если нам удастся разработать препараты, увеличивающие содержание нейротрансмиттера в мозговых клетках, это поможет страдающим болезнью Альцгеймера Леннарт Мак, Институт нейрологических заболеваний в Сан Франциско

Амилоиды способны соединяться с клетками нейротранзмиттера EphB2, поэтому увеличение уровня содержания амилоидов уменьшает содержание нейротрансмитера и ведет к потере памяти у пациентов.

Когда американские ученые увеличили содержание трансмиттера в мозговых клетках мышей с болезнью, имитирующей болезнь Альцгеймера у людей, у них восстановилась память.

"Увеличение содержания нейротрансмиттера EphB2 позволяет блокировать клетки белков-амилоидов. Если нам удастся разработать препараты, увеличивающие содержание нейротрансмиттера в мозговых клетках, это поможет страдающим болезнью Альцгеймера", - сказал Леннарт Мак, под руководством которого проводилось исследование.

Однако британские ученые отмечают, что это открытие не приведет к немедленному лечению пациентов.

"Мы точно не знаем, приведет ли это открытие к созданию новых препаратов для лечения болезни Альцгеймера, "- заявила глава Фонда исследований болезни Альцгеймера Ребекка Вуд.