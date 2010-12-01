Длина пальцев определяет серьезность риска рака простаты

Image caption Ученые не советуют паниковать, ведь длинными указательными пальцами может похвастаться лишь половина мужчин

Длина указательного пальца может помочь врачам оценивать риск развития у пациентов рака предстательной железы.

К такому выводу пришла группа британских ученых, которые в ходе исследования сравнили параметры рук 1,5 тыс. страдающих раком и 3 тыс. здоровых мужчин.

В ходе сравнительного анализа выяснилось, что мужчины, чьи указательные пальцы значительно длиннее безымянных, менее предрасположены к развитию рака простаты, чем те, у кого длина пальцев примерно одинакова.

Как утверждают ученые, эта тенденция связана с тем, что относительная длина пальцев человека определяется еще в чреве матери и напрямую зависит от уровня гормона тестостерона во время беременности.

Короткий указательный палец отнюдь не обрекает мужчин на заболевание этим недугом, они такие почти у половины мужского населения планеты доктор Хелен Риппон

Специалисты из Варвиксого университета и Института раковых исследований в Лондоне выяснили, что недостаток тестостерона во время беременности приводит к развитию более длинных указательных пальцев у зародыша и, таким образом, снижает риск рака в будущем.

Палец короткий неспроста?

Предполагается, что если предварительные результаты подтвердятся, то это может значительно упростить диагностику рака и, с учетом генетической истории пациентов, определение их в соответствующие группы риска.

"Это исследование позволит нам сделать еще один шаг в области определения факторов риска при диагностировании рака простатной железы, что на данный момент является главным препятствием для успешного лечения заболевания, - говорит Эмма Холлз, исполнительный директор благотворительной организации, спонсировавшей этот проект. - Тем не менее, мы еще очень далеки от существенного снижения числа мужчин, умирающих от этого заболевания каждый год".

Это уже очередное исследование, указывающее на чрезвычайно важную роль гормонального баланса в чреве матери при развитии плода и после родов.

Тем не менее владельцам коротких указательных пальцев не стоит паниковать.

"Они такие почти у половины мужского населения планеты, - успокаивает мужчин доктор Хелен Риппон из благотворительного фонда по исследованиям в области рака простаной железы. - Короткий указательный палец отнюдь не обрекает мужчин на заболевание этим недугом".