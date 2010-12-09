Астрономы нашли во Вселенной "алмазную планету"

Image caption Wasp 12b чрезвычайно разогрета звездой, вокруг которой обращается

Планету с чрезвычайно высокой концентрацией углерода - первую подобную из известных науке - открыла группа американских и британских астрономов.

Это открытие, говорят ученые, подкрепляет предположения о том, что во Вселенной существуют планеты, тела которых обогащены углеродом а поверхность, таким образом, представляет собой алмазные или графитовые россыпи.

"Мы могли бы увидеть на них горные массивы и гряды из алмазов", - заявил в интервью Би-би-си ведущий исследователь доктор Никку Мадхусудхан.

Статья, которую он и его коллеги публикуют в журнале Nature, вызывает к жизни новые вопросы о процессе формирования планет.

"Просто фантастика"

Другие ученые называют это открытие демонстрацией мастерства членов рабочей группы, которые начали с того, что при помощи космического телескопа НАСА "Спитцер" засекли тепловое излучение, исходящее от планеты, удаленной от нас на 1200 световых лет.

Очень интересно мечтать о том, что на таких скалистых планетах песок может быть очень редким сырьем, зато алмазов больше чем достаточно Доктор Никку Мадхусудхан, <br>астроном

Дальше, как поясняет работающий в Королевской обсерватории в Гринвиче доктор наук Марек Кукула, они просчитали состав атмосферы небесного тела. "Просто невероятно, что эти ученые положили начало процессу вычленения информации о том, из чего состоят планеты, обращающие вокруг других звезд", - говорит доктор Кукула.

"Эта планета в тысячи раз менее ярка, чем звезда, вокруг которой она вращается. И ученым пришлось применить безумное количество точнейших вычислений, чтобы получить хоть какие-то данные, - продолжает астроном. - И то, что они могут сказать нам что-то о составе этой конкретной планеты, - это - в буквальном смысле - просто фантастика".

На сегодняшний день науке известно более 500 так называемых экзопланет, то есть планет, находящихся за пределами нашей Солнечной системы. И только совсем недавно ученым стали доступны инструменты и методы анализа, позволяющие сделать хотя бы первые шаги на пути к пониманию их состава.

Та планета, о которой идет речь, - она называется Wasp 12b - первая из известных, на которой углерода больше, чем кислорода. Это газовый гигант, подобный Юпитеру; по большей части он состоит из водорода в газообразном состоянии. Однако ядро планеты, вероятно, - это смесь алмазов, графита и других углеродных структур, возможно, жидких.

Моря из дегтя

Открытие позволяет предположить, что в нашей Галактике вполне могут быть планеты размером с Землю, обогащенные углеродом. Но тогда эти планеты совершенно не будут походить на нашу.

Image caption На этой планете алмазов может быть столько, сколько на Земле песка

"Теоретические выкладки показывают, что основу их будут составлять алмазы и графитовые скалы, - говорит доктор Мадхусудхан. - Это значит, что в горах огромные массы породы будут состоять из алмазов, их там гораздо больше, чем на Земле".

При этом воды на таких планетах будет немного, добавляет ученый. Вместо нее - если температура будет достаточно высока - их поверхность должна состоять из богатых углеродом композитов, таких как деготь.

Но насколько распространены могут быть такие "бриллиантовые" планеты? Если коротко, то астрономы этого пока просто не знают. Но тот факт, что одну им удалось открыть, может означать, что они, по крайней мере, начали движение к тому, чтобы найти ответ на этот вопрос.

И доктор Мадхусудхан полагает, что таких планет может быть больше чем достаточно. "Я убежден в том, что изрядная доля экзопланет, которые мы обнаружили, может быть богата углеродом, и очень интересно мечтать о том, что на таких скалистых планетах песок может быть очень редким сырьем, зато алмазов больше чем достаточно. Но более важный вопрос состоит в том, как такие планеты формировались".

Теперь ученые спрашивают себя: почему Wasp 12b настолько богаче в смысле углерода, чем те планеты, о которых мы знали до сих пор. Главенствующая сегодня теория состоит в том, что когда формировались планеты нашей Солнечной системы, в ней было в избытке водного льда. Но в случае Wasp 12b все могло быть совсем иначе.