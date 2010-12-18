Ученые обнаружили женщину, не испытывающую страха

Image caption Подержать тарантула женщине не дали - слишком велик был риск, что ядовитый паук ее укусит

Женщина, никогда не испытывающая чувства страха вследствие отсутствия у нее одной из областей мозга, может помочь ученым в лечении пост-травматических расстройств.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Biology, ученым удалось обнаружить женщину, которая в принципе не испытывает страха в различных угрожающих ситуациях.

Ей демонстрировали на близком расстоянии устрашающих змей и пауков, показывали фильмы ужасов и закрывали в "доме с привидениями".

Женщина испытывает все остальные эмоции, однако заявляет, что во взрослом возрасте никогда в жизни не чувствовала страха.

Это первый известный ученым подобный случай.

Группа исследователей пришла к выводу, что женщина неспособна испытывать страх, из-за того что в ее мозгу отсутствует один из отделов, так называемое миндалевидное тело.

Эту область мозга наука давно связывает с эмоциональным восприятием - эксперименты показали, что удаление миндалевидного тела делает животных бесстрашными. Однако человека с подобного рода отклонением от нормы ученые до сих пор не встречали.

"Дайте мне тарантула"

В детстве женщина испытывала страх и знает, что некоторые ситуации должны быть пугающими.

Она потеряла способность оценивать грозящие ей опасности, а значит, и избегать их. Удивительно, что она вообще еще жива Джастина Фейнштейна, <br>руководитель группы исследователей

Однако в зрелом возрасте она несколько раз попадала в такие ситуации - ей угрожали ножом и держали на прицеле пистолета, - и страха она не почувствовала.

Исследователи из Унивеситета Айовы изучали реакции женщины на ситуации, в которых большинство людей испытывает страх.

Ей продемонстрировали целый ряд фильмов ужасов, направили в известную своим особым эмоциональным воздействием комнату страха, а также в магазин экзотических животных, где попросили подержать в руках опасных змей, а она сама вызвалась взять в руки тарантула.

Женщина не проявила признаков страха ни в одной из этих ситуаций, а в просьбе подержать тарантула ей даже пришлось отказать, так как риск, что ядовитый паук ее укусит, был слишком велик.

Когда ей задали вопрос, почему она хочет подержать в руках что-то, если заранее известно, что это опасно, она ответила, что ей движет исключительно любопытство.

По словам руководителя группы исследователей Джастина Фейнштейна, "из-за отсутствия миндалевидного тела она потеряла способность оценивать грозящие ей опасности, а значит, и избегать их".

"Удивительно, что она вообще еще жива", - добавил Фейнштейн.

У ветеранов горячих точек есть надежда?

Результаты проведенных экспериментов изучил Адам Перкинс, изучающий в Институте психиатрии лондонского Колоревского колледжа происхождение чувств тревожности и страха.

По его словам, результаты исследования представляют огромный интерес, так как указывают на то, что миндалевидное тело является "нервным источником" тревожности - и отвечает за появление именно страха, а не эмоций в целом.

Ученые надеются, что дальнейшие эксперименты помогут им понять механизм возникновения страха и обработки этих нервных импульсов мозгом.

Это может оказаться чрезвычайно полезным при лечении пациентов, страдающих от пост-травматических стрессов - например, военнослужащих, служивших в горячих точках.

"Их жизнь отравлена страхом, и зачастую они не могут даже выйти из дома из-за постоянного, гнетущего чувства опасности", - говорит Фейнштейн.

Исследователи надеются, что им удастся разработать препараты, воздействующие на миндалевидное тело таким образом, чтобы притупить чувство страха и не дать ему взять верх над сознанием.