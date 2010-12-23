Ученые: Человек алтайский скрещивался с Homo sapiens

Image caption Останки древнего человека были найдены на Алтае российскими археологами в 2008 году

Ученые уверяют, что древний Человек алтайский, останки которого были найдены в Денисовой пещере на Алтае в 2008 году, сосуществовал и спаривался с прямыми предками современного человека.

Вид, прозванный учеными Homo altaiensis (Человеке алтайский, или Человек денисовский), населял планету около 40 тыс. лет назад и его ареалы обитания частично пересекались с средой обитания неандертальцев и современных людей.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, они сосуществовали с другими подвидами древних людей и, по всей вероятности, скрещивались с предками современного человека.

Международная группа исследователей получила ДНК этого существа в лаборатории, и результаты анализа указали на отдаленное его родство с неандертальцами и еще более отдаленную родственную связь с Homo sapiens.

Сенсационная находка

Это так увлекательно, находить прямое свидетельство тому, что наряду с нашими предками планету населяли эти архаичные существа, и только в последние пару десятков тысяч лет мы остались одни, без близких сородичей. Сванте Паабо

Комментируя результаты исследования, профессор Крис Стрингер из Музея естествознания в Лондоне заявил, что это "самая настоящая сенсация".

Эти научные изысками добаволяют аргументов в пользу теории о том, что в природе сосуществовало как минимум четыре разновидности человека.

Помимо Homo Sapiens, населяющих планету в данный момент, ученым известно о неандертальцах, карликовых гомининах, известных также под названием "хоббиты" с индонезийского острова Флорес и, теперь, Человеке денисовском.

Раньше специалисты уже находили косвенные доказательства того, что одновременно с предками Человека разумного Евразию населяли его "дальние родственники", однако теперь у них появились трердые основания утверждать это.

Профессор Сванте Паабо из института Макса Планка в Лейпциге, возглавляющий группу исследователей, утверждает, на Западе жили неандертальцы, а на Востоке - Homo altaiensis.

Человек алтайский, считают ученые, смешивался с предками современного человека, пересекаясь с ними на общих территориях в меланезийском регионе - к северу и северо-востоку от Австралии.

Загадка древних алтайцев

Одна из главных загадок, связанных с недавно открытым подвидом, заключается в том, почему их генетический материал сохранился лишь у одной группы современных людей - меланезийцев.

По мнению профессора Стрингера, это произошло в результате того, что в ходе миграции предков современного человека, из Африки через Юго-Восточную Азию в Меланезию, могло произойти мимолетное соитие двух подвидов, неспособное оставить более значительный генетический отпечаток.

Еще один вопрос, который терзает ученых, исследующих Человека алтайского - чем было вызвано его полное исчезновение?

Специалисты сходятся во мнении, что в этом так или иначе замешаны наши предки, поскольку практически все ветви потомков Homo erectus (Человека прямоходящего) начали вымирать с появлением ранних Homo sapiens.

"Это так увлекательно - находить прямое свидетельство тому, что наряду с нашими предками планету населяли эти архаичные существа, и только в последние пару десятков тысяч лет мы остались одни, без близких сородичей", - восхищается находкой профессор Паабо.