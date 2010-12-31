Конец эпохи: проявлена последняя пленка Kodachrome

Последняя из выпущенных фотопленок Kodachrome проявлена в четверг в американском штате Канзас. Фотографы - как любители, так и профессионалы - называют это событие концом целой эпохи.

Фирма Kodak начала выпускать эту пленку в 1935 году. Kodachrome стала тогда первой цветной пленкой, поступившей в широкую продажу. Она быстро снискала себе популярность во всем мире, поскольку великолепно передавала цвета и очень долго хранилась, не выцветая.

Image caption Kodak выпускал эту пленку с 1935 по 2009 годы

Именно эту марку на протяжении десятилетий выбирали для себя печатные средства массовой информации. Использовали Kodachrome и в киноиндустрии. А в 1973 году Пол Саймон даже написал песню под названием Kodachrome.

Однако в 2009 году Kodak объявил о прекращении ее производства: пленка не выдержала конкуренции с цифровой фотографией.

Обработка Kodachrome - занятие достаточно сложное, оно требовало недюжинных знаний, и единственной в мире лабораторией, где до сих пор можно было проявить ее, оставалась канзасская Dwayne's Photo. Последнюю пленку лично отснял ее владелец Дуэйн Стейнле.

В последние месяцы фирма Dwayne's Photo едва справлялась с заказами на проявку Kodachrome: сюда обращались фотографы, долгие годы хранившие свои пленки необработанными. Один из них принес сразу 1580 рулонов, на которых - исключительно снимки железнодорожных локомотивов. За проявку без малого 50 тысяч кадров он заплатил почти 16 тысяч долларов.

Афганская девушка

Один из самых известных поклонников культовой пленки - Стив Маккари из журнала National Geographic - фотограф, снявший портрет афганской девушки Шарбат Гулы с пронзительными зелеными глазами.

Image caption Снимок "Афганская девушка" обошел мир (с любезного согласия Steve McCurry/Magnum Photos)

Снимок, помещенный на обложку журнала в 1984 году, стал одним из самых известных в истории фотографии. Однако сама Шарбат (ее имя держалось в секрете на протяжении долгих лет) не видела этого снимка - до 2003 года, когда ее нашла съемочная группа, работавшая над документальным фильмом.

И именно Маккари получил от фирмы Kodak самую последнюю произведенную ею пленку Kodachrome. На ней, как и на любой стандартной 35-миллиметровой пленке, - 36 кадров. И фотограф отправился с ней в Индию, чтобы отснять жизнь племени, живущего на грани исчезновения.

Свою последнюю пленку Kodachrome Маккари принес в лабораторию Dwayne's Photo несколько месяцев назад.