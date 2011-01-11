Обнаружена планета, похожая на Землю
- 11 января 2011
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Астрономы обнаружили вне Солнечной системы небольшую планету, состоящую, подобно Земле, из твердых пород.
"Нам удается установить параметры планеты с фантастической точностью, - сказала Би-би-си работающая с НАСА профессор астрофизики Натали Баталха. - Мы можем сказать без всякого сомнения, что это - небесное тело, по которому можно ходить ногами".
Профессор Натали Баталха признала, что Kepler-10b непригодна для зарождения жизни, но ее открытие поможет найти планеты, где такие условия имеются.