Обнаружена планета, похожая на Землю

Image caption Рисунок Kepler-10b и ее светила

Астрономы обнаружили вне Солнечной системы небольшую планету, состоящую, подобно Земле, из твердых пород.

"Нам удается установить параметры планеты с фантастической точностью, - сказала Би-би-си работающая с НАСА профессор астрофизики Натали Баталха. - Мы можем сказать без всякого сомнения, что это - небесное тело, по которому можно ходить ногами".

Профессор Натали Баталха признала, что Kepler-10b непригодна для зарождения жизни, но ее открытие поможет найти планеты, где такие условия имеются.