Пауки неравнодушны к запаху носков

Правообладатель иллюстрации na Image caption Паук вида Evarcha culicivora неравнодушен к человеку и к его паразитам

Пауки, которые охотятся на комаров вида Anopheles gambiae, являющихся основным распространителем малярии, реагируют на запах человека.

Как выяснили исследователи из Британии и Кении, эти пауки-скакуны обладают способностью разыскивать комаров, ориентируясь на запах человеческого пота.

В своих экспериментах в качестве приманки для пауков ученые использовали ношеные носки. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Biology Letters.

По мнению авторов, этого паука, относящегося к виду Evarcha culicivora и встречающегося в Восточной Африке, можно использовать для борьбы с малярией, приманивая его в жилища человека.

Комары любят нечистых

Руководили совместным экспериментом Фиона Кросс из Кентерберийского университета и Роберт Джексон из Международного центра физиологии и экологии насекомых в Кении.

Когда они чуют кровь, пауки впадают в раж и способны убить до 20 комаров за раз, причем далеко не всегда поедают их Доктор Фиона Кросс, Кентерберийский университет

Их заинтересовали именно эти пауки, потому что они являются единственным хищником, который питается исключительно кровососущими комарами.

"Мы подозревали, что этих пауков привлекает запах человека, еще до того, как приступили к эксперименту, - рассказывает Фиона Кросс. - Обычно их можно найти поблизости от домов и других зданий в зарослях травы".

Для проверки этого предположения ученые создали устройство, названное ими "олфактометром".

Они помещали каждого подопытного паука в камеру, куда подавался воздух, прокачиваемый через коробку, в которой находились либо чистые, либо использованные носки.

Паук мог в любой момент покинуть свою камеру и скрыться в соседней, куда такой ароматизированный воздух не поступал.

Оказалось, что пауки, дышавшие запахами грязных носков, куда менее охотно покидали свои камеры, чем пауки, которые дышали чистым воздухом.

Попутно, как рассказывает Фиона Кросс, выяснились и другие интересные особенности поведения таких пауков.

"Почуяв кровь, пауки впадают в раж и способны убить до 20 комаров за раз, причем далеко не всегда поедают их", - отметила она.

Сейчас исследователи раздумывают над тем, как привлечь этих комаров в жилища человека, где они могут стать важных союзником в борьбе с малярией.