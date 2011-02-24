Почему обезьяны-капуцины обтираются мочой?

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Капуцины славятся своей сообразительностью: они умеют колоть орешки камнями и сбивать плоды с деревьев палками

Ученые, наконец, нашли объяснение одного из самых причудливых ритуалов в животном мире: как выяснилось, "мочевой душ", который регулярно принимают обезьяны-капуцины, имеет сексуальную подоплеку.

Согласно результатам исследования, капуцины-фавны, относящиеся к семейству цепкохвостых обезьян, с помощью столь откровенного поведения пытаются привлечь внимание потенциальных партнеров для спаривания.

Материал, в котором разъясняются некоторые аспекты поведения этого вида приматов и который опубликован в Американском журнале приматологии, может положить конец многолетнему спору о том, что именно заставляет животных умываться своими выделениями.

Из справедливости к капуцинам стоит отметить, что они - не единственные, кто подвержен этой привычке: также за этим занятием были замечены колумбийские ревуны, беличьи обезьяны (или саймири) и другие подвиды капуцинов.

Моча для самки

По наблюдениям биологов, как и вышеперечисленные представители отряда приматов, капуцины-фавны набирают мочу в лапки, а затем тщательно обтирают ею свои конечности и ляжки.

Подобное поведение - это форма общения, за счет которой они сигнализируют о своем социальном статусе и готовности к соитию Кимберли Филипс, <br>эксперт по приматологии

В данный момент существует ряд гипотез на тему того, что притягивает "братьев наших меньших" к продуктам их жизнедеятельности.

В частности, ученые предполагали, что моча способствует регулированию температуры тела или же помогает им быстрее узнавать друг друга. Подтвердить эти теории пока не удалось.

"Как показало исследование, самцы натираются мочой более интенсивно, когда поблизости появляется особь женского пола, - говорит эксперт по приматологии Кимберли Филипс из университета Тринити в Сан-Антонио, штат Техас. - Поскольку самки капуцинов при течке активно идут на контакт с потенциальными партнерами, мы заключили, что "мочевой душ" способствует передаче информации о статусе самца и уровню его готовности к спариванию".

Запах мужчины

В ходе эксперимента ученые предлагали самкам капуцинов две тряпочки: одну пропитанную феромонами капуцина-подростка, и вторую, помеченную взрослым "мачо-капуцином", - а затем сканировали их мозг при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Судя по полученным снимкам, мозговая активность женской особи существенно увеличивается, когда она ощущает запах половозрелого самца, по сравнению с запахом "малолетки".

Причиной тому, по мнению ученых, является высокая концентрация тестостерона в урине взрослых самцов. Наличие и количество этого гормона в моче связанно не только с их половой зрелостью, но и с социальным статусом: чем он выше, тем больше тестостерона.

"Подобное поведение - это форма общения, за счет которой они сигнализируют о своем социальном статусе и готовности к соитию", - утверждает Филлипс.

Примечателен еще и тот факт, что, по наблюдениям специалистов, капуцины редко опираются на свое чувство обоняния, однако в процессе при соблазнении других особей запах играет одну из ключевых ролей.