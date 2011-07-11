Британцы о визите Гагарина: он изменил наше восприятие

В понедельник исполняется 50 лет со дня визита в Британию Юрия Гагарина. Жители Великобритании, которым 50 лет назад удалось встретиться с Гагариным, делятся своими впечатлениями о первом космонавте и рассуждает о его роли в истории человечества.

"ГАГАРИН СМОГ ИЗМЕНИТЬ НАШЕ ВОСПРИЯТИЕ СССР"<p>Анна Грэйсон, Девон

Мне было всего 8 лет, мой брат вернулся из школы и рассказал мне о том, что случилось. Он познакомился с Гагариным летом 1961-го года, когда тот приезжал в Великобританию.

Меня это очень взволновало. Юрий Гагарин был настоящим супергероем. Он побывал в космосе – за пределами Земли! Тогда это казалось чем-то непостижимым.

У меня было два брата, которых, к сожалению, уже нет с нами. Один из них Пол, усердный ученик, в тот день был на занятиях в школе, а Ричард решил прогулять уроки и пойти на кладбище Хайгейт, которое в тот день посещал Гагарин для того, чтобы возложить цветы к могиле Карла Маркса.

Правообладатель иллюстрации na Image caption Ричард Грэйсон (наверху слева) пошел посмотреть на Гагарина вместе с другими учениками школы в Хайгейте

По словам Ричарда, это было просто удивительно, потому что Гагарин произвел на него впечатление настоящего борца за мир.

Даже не учитывая вклада Гагарина в науку и освоение космоса, его улыбка изменила мир. Он стал символом мира.

Во время холодной войны это было особенно важно, потому что в Великобритании детям рассказывали страшные истории о коммунистах. В свою очередь, Гагарину удалось изменить наше восприятие, потому что было видно, какой он замечательный человек.

Он смотрел на людей, улыбался и говорил: "Земля – очень красивая планета! Нам надо о ней заботиться!".

Именно поэтому мне кажется, что наследие Гагарина богаче, чем мы предполагаем и осознаем сейчас.

Я помню, мы обсуждали, какой милый человек он был, просто познакомился с британским мальчиком, пожал ему руку и подарил ему книжку, которая со временем, к сожалению, была утеряна.

Моему брату запомнился его героизм и откровенность, а также показалось удивительным, что Гагарин был совсем невысок, поэтому первое, что при встрече бросалось в глаза – это его широкая улыбка.

Казалось бы, человек, который побывал в космосе, должен быть важным, напыщенным, а он, наоборот, был приветливым и открытым.

Благодаря Гагарину нам захотелось познакомиться с людьми из Советского блока, установить "контакт с коммунистами". С помощью Британского совета, мой брат Ричард сделал именно это. Он начал переписку с мальчиком из бывшей Югославии, который стал важной частью нашей жизни. И я не уверена, что это могло бы произойти, если бы мы не встретили Гагарина.

"РЕБЯТА С ЗАВОДА ПРОСТО ПОДНЯЛИ ЕГО НА РУКИ"<p>Рой Дебишир

Я увидел Гагарина, потому что работал за заводе Metropolitan-Vickers – одном из самых больших предприятий в Великобритании.

У нас были даже свои литейные цеха. Когда работники нашего профсоюза узнали о том, что Юрий Гагарин тоже работал в литейном цехе, то решили его пригласить в гости и наградить медалью.

Правообладатель иллюстрации na Image caption Рой Дебишир жалеет, что не успел пожать Гагарину руку

На наше удивление Гагарин согласился, и день встречи был назначен.

Мы просто с ума сходили от радости, в ожидании встречи с самым известным в мире человеком. Юрий Гагарин приедет к нам на завод всего спустя пару месяцев после своего полета в космос – это было уму непостижимо!

К сожалению, мне не удалось пожать ему руку. Но я его сфотографировал.

Наверное, потому что я видел много фотографий Гагарина в газетах, я ожидал увидеть человека огромного роста, а он оказался совсем небольшим – ростом с меня, а я совсем невысок.

Он произвел на меня очень приятное впечатление: было видно, что он хороший, приятный парень.

Юрий Гагарин постоянно улыбался и махал всем рукой. Когда он добрался до трибуны, откуда обратился к нам, ребята с завода просто подняли его на руки и поставили на грузовик, чтобы его было лучше видно.

Вокруг было около 3 тысяч человек – просто море людей.

Я был пробивным парнем, локтями протолкнулся через толпу и сумел приблизиться к Гагарину.

После того, как он закончил свою речь, я задал ему какой-то глупый вопрос из серии: какие звезды он видел в космосе? Юрий, в свою очередь, очень приятно улыбнулся и сказал: "У меня не было времени смотреть в иллюминатор, было много работы".

"ЕГО НЕ ВСТРЕЧАЛИ КАК БИТЛЗ, ЗАТО БЫЛА ТОЛПА МАЛЬЧИКОВ"<p>Робин Макки, редактор научного отдела Guardian

Правообладатель иллюстрации na Image caption Редактор отдела науки Guardian в 1961 году пришел на встречу с Гагариным вместе с мамой

Моя встреча с Гагариным произошла в 1961 году. Он приехал в июле, через три месяца после полета в космос. Приехал на открытие выставки в Эрлз-корт, где был представлен СССР.

Мы жили в Глазго, но у нас было много родственников в Лондоне, поэтому мы приезжали сюда в отпуск.

Моя мама знала, что я очень увлечен космосом, поэтому привела меня в Эрлз-корт, где должен был появиться Гагарин.

Когда Юрий входил в павильон, мама протолкнула меня поближе, чтобы я смог его рассмотреть.

Он как раз выходил из машины: двигался очень быстро, был одет с иголочки и выглядел очень "компактно". Он был не то, чтобы маленького роста, а такой плотный.

Это неудивительно, ведь первая капсула была достаточно маленького размера, и для того, чтобы вместиться в нее, рост космонавта не должен был превышать 170 см.

Его не встречали как группу "Битлз", то есть не было криков и визгов, зато была толпа мальчиков, которые очень сердечно приветствовали его. У него была самая замечательная и запоминающаяся улыбка в мире.

"КОРОЛЕВА НЕ СМОГЛА СОБРАТЬ СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ"<p>Кристина Тэйлор, Манчестер

Мне исполнилось 13 лет в тот день, когда Юрий Гагарин приехал в Манчестер.

Правообладатель иллюстрации na Image caption После встречи с Гагариным Кристине стали нравиться мужчины в форме

Это был праздник, поэтому мне не надо было идти в школу. Я пришла к Барлоу-Мур-роуд, чтобы посмотреть на Юрия Гагарина. Стояла в толпе, которая наблюдала, за тем, как он проехал мимо.

Мне, как и всем остальным было так отрадно его видеть. Гагарин ехал в кабриолете, на нем была военная форма, он махал людям рукой и улыбался. Там собралась очень большая толпа.

Забавно, что королева Великобритании, которая приехала с визитом в Манчестер в 1977 году, не собрала столько же людей, сколько собрал Юрий Гагарин.

Кстати, он был очень привлекательный мужчина. Гагарин произвел на меня невероятное впечатление. Он казался милым, замечательным человеком.

После встречи с ним мне стали нравиться мужчины в военной форме.

Несмотря на то, что он сделал что-то неповторимое, он был просто обычным человеком.

Наблюдая за Гагариным, складывалось впечатление, что с ним очень легко.