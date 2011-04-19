НАСА субсидирует частные фирмы, нацелившиеся на космос

Правообладатель иллюстрации bbc Image caption Sierra Nevada завоевала симпатии НАСА со своим проектом Dream Chaser.

В связи с тем, что космические челноки вот-вот уйдут на покой, НАСА предложила четырем компаниям 270 млн долларов на разработку новых орбитальных космических аппаратов.

К середине будущего десятилетия компании Blue Origin, Boeing, Sierra Nevada и SpaceX надеются предложить американскому Национальному агентству по аэронавтике и исследованию космического пространства космические "такси" для доставки людей на орбиту.

Ну а пока американским астронавтам придется пользоваться услугами российских ракет.

Победители

"Сегодня мы преодолели важный рубеж в развитии американских коммерческих пилотируемых систем и с воодушевлением смотрим в будущее,- заявил исполнительный директор Программы развития коммерческих пилотируемых систем НАСА (CCDev) Филипп Макалистер. – Мы надеемся, что в скором будущем коммерческие пилотируемые полеты на низкую орбиту станут привычным и приносящим прибыль делом, и услугами многочисленных подрядчиков смогут воспользоваться как государственные, так и частные пользователи".

Правообладатель иллюстрации BOEING Image caption Boeing всегда был одним из фаворитов НАСА

В разработке у компаний-победителей находится целый ряд разнообразных проектов. Самой передовой из них считается разработка компании SpaceX, которая в последнее время привлекала к себе пристальное внимание. Эта калифорнийская фирма уже успешно запустила ракету Falcon 9 и пилотируемую капсулу Dragon, на усовершенствование которой ей сейчас предложили 75 млн долларов.

Крупную дотацию от НАСА может получить - в зависимости от успеха в решении поставленных задач - компания Boeing, у которой давняя аэрокосмическая история. Ее инженеры разработали капсулу CST-100, способную доставлять на космическую станцию экипажи из семи человек. Грант в размере 92,3 млн долларов поможет корпорации довести проект до ключевой стадии готовности.

Компании Sierra Nevada Corporation (SNC) из Луисвилля, штат Колорадо, в прошлом уже получавшей от НАСА солидную финансовую поддержку, теперь достанутся еще около 120 млн долларов на развитие челнока Dream Chaser, который будет выводиться на орбиту на ракете-носителе.

Четвертый реципиент, компания Blue Origin из штата Вашингтон, принадлежащая основателю Amazon.com Джефу Безосу, держит свои космические разработки в секрете, но ей тоже достанется около 30 млн долларов на доведение до ума собственной космической капсулы, которая имеет конусообразную форму.

Кто остался за бортом?

Помимо счастливчиков, получающих гранты НАСА, не мене интересен и список компаний, которые были обойдены вниманием и деньгами.

Я убежден, что при наличии денег многие американские компании смогут со временем разработать безопасные, надежные, экономичные пилотируемые коммерческие системы Филипп Макалистер,<br>Программа развития коммерческих пилотируемых систем НАСА

Среди них оказалась корпорация ATK, которая производит твердотопливные носители для шаттлов. Сейчас она хочет создать новую версию ракет, которые можно было бы применять в совокупности с европейскими Ariane 5. Новый проект под названием Liberty предусматривает запуск на орбиту капсул и космопланов других фирм.

Впрочем, чтобы дать ход этому проекту, ATK теперь придется искать средства на стороне.

"В пролете" осталась и компания United Launch Alliance (ULA), которая обслуживает запуски ракет Atlas и Delta для НАСА и военно-воздушных сил США. Ее ракеты часто выводят на орбиту спутники, однако ULA полагает, что их можно было бы адаптировать и для запуска астронавтов.

Решение НАСА поставило планы ULA под угрозу, поскольку для продолжения работы над своими проектами ей придется теперь изыскивать собственные средства или заняться поиском делового партнера.

Впрочем, процесс отбора CCDev не является исключающим, так что теоретически ULA может рассчитывать на новые гранты в будущем.

С прицелом на будущее

"Я убежден, что при наличии денег многие американские компании смогут со временем разработать безопасные, надежные, экономичные пилотируемые коммерческие системы, - заявил Филипп Макалистер. - Я искренне надеюсь, что компании, не попавшие сегодня в список номинантов, продолжат совершенствовать свои системы, так что в будущем ими смогут воспользоваться НАСА и другие клиенты".

Привлечение частных инвестиций – это единственный способ с толком распорядиться средствами в условиях экономического кризиса, ведь вкладывая деньги в развитие коммерческих космических полетов вместо того, чтобы отправлять миллиарды долларов в Россию, НАСА создает в США рабочие места Джон Гедмарк,<br>Федерация коммерческих космических полетов

В ходе первого раунда раздачи контрактов на разработку пилотируемых аппаратов НАСА выделила 50 млн долларов. Успех начинания привел к тому, что в будущем году Агентство планирует потратить уже 850 млн.

Впрочем, в США - и, в частности, в конгрессе - по-прежнему ведутся дебаты о готовности частного сектора к осуществлению безопасных пилотируемых полетов в космос. Имеются также сомнения в том, насколько такая стратегия способна сэкономить средства налогоплательщиков.

Тем не менее исполнительный директор Федерации коммерческих космических полетов Джон Гедмарк уверен, что НАСА избрала единственно верный путь. "Привлечение частных инвестиций – это единственный способ с толком распорядиться средствами в условиях экономического кризиса, - считает Гедмарк. – Ведь вкладывая деньги в развитие коммерческих космических полетов вместо того, чтобы отправлять миллиарды долларов в Россию, НАСА создает в США рабочие места".