Озоновая дыра – виновница засухи в Австралии

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Озоновая дыра над Антарктикой усугбляет засуху в Австралии

Озоновая дыра над Антарктикой во многом стала причиной засухи в Австралии, полагают ученые.

Исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке выяснили, что дыра влияет на силу и направление ветров, и, как следствие, на распределение осадков. Чтобы прийти к таким заключениям ученые ввели данные об озоновой дыре в стандартную программу моделирования климата.

В статье, опубликованной в журнале Science, исследователи отмечают, что хотя такое положение вещей относится ко всему южному полушарию, особенно сильно "эффект дыры" ощущается в Австралии.

Во многих районах страны засуха длится уже несколько лет. Многие фермеры обанкротились. А городским властям в этих районах приходится тратить бюджетные средства на строительство водоопреснительных заводов.

Согласно полученным ранее данным, в среднем, озоновые дыры влияют на изменения локального климата примерно на 10%. В случае же с Австралией, дыра над Антарктикой изменила климатические условия континента на рекордные 45%.

Засуха в Австралии – явление циклического характера: она случается здесь периодически, а не является чем-то из ряда вон выходящим.

Сохранились данные о тяжелых засухах еще в XIX, до начала глобального потепления.

Зачем человеку озон?

Между тем озон обладает и весьма полезными для человечества свойствами.

Например, озоновый слой поглощает опасное ультрафиолетовое излучение, защищая людей от рака кожи и других опасных болезней.

Однако в результате человеческой деятельности содержание этого газа в атмосфере значительно снижается. Это происходит в ходе химических реакций при взаимодействии с веществами, выброшенными в атмосферу в ходе промышленного производства.

Производство губительных для озонового слоя химических веществ ограничено Монреальским протоколом. Его подписали почти 200 стран–членов ООН, и договор вступил в силу в 1989 году.

Но, как предсказывают специалисты, те вредные вещества, которые уже находятся в атмосфере, еще в течение долгого времени - несколько десятилетий – будут уничтожать озоновый слой.