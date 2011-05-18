Кофе как средство от рака простаты?

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Ученые предупреждают, что чрезмерное употребление кофе вредно при наличии ряда других заболеваний

Американские ученые из Национального института онкологии пришли к выводу, что употребление кофе снижает риск заболевания раком простаты.

В исследовании приняло участие около 48000 добровольцев, работающих в области медицины.

Результаты всестороннего изучения проблемы показали, что у тех, кто выпивает шесть или больше чашек кофе в день, риск возникновения рака простаты снижается на 20%.

Если же болезнь все-таки не обходит стороной, то пристрастие к кофе на 60% снижает риск заболевания агрессивной формой рака, которая распространяется на другие органы.

Выводы ученых опубликованы в научном журнале, выпускаемом Национальным институтом онкологии.

Однако некоторые независимые структуры, в частности, занимающиеся подобными исследованиями благотворительные организации, заявляют, что представленные данные весьма туманны.

Они рекомендуют мужчинам не злоупотреблять кофе в надежде избежать онкологических заболеваний.

Неизвестные компоненты

Каждые четыре года в период с 1986 по 2006 год все участники эксперимента должны были предоставлять некий отчет о количестве ежедневно употребляемого кофе.

За этот 20-летний период у 5035 участников исследования был обнаружен рак простаты. Из них 642 человека умерли.

Исследования показали, что разницы в воздействии на организм обычного кофе и напитка без содержания кофеина нет. Из этого ученые заключают, что сам кофеин не играет роли в процессе возникновения раковых опухолей.

Между тем, говорят специалисты, употребление кофе в количестве одной-трех чашек в день теми, кто все же заболел, снижает риск летального исхода на 30%.

Ученые уверены, что в кофе содержатся некие компоненты, способствующие предотвращению страшной болезни, однако установить, что это за вещества, им пока не удалось.

Надежда и скепсис

"В настоящий момент мы не до конца понимаем все существующие факторы риска и не знаем, как их контролировать или видоизменять для того, чтобы снизить риск смертельного исхода в случае заболевания раком простаты, – говорит руководитель исследования Кетрин Уилсон из Гарвардской школы национального здоровья в Бостоне. – Если полученные нами данные подтвердятся, то вещества, содержаиеся в кофе, могут стать одним из орудий в борьбе с самой тяжелой формой рака простаты".

Утверждать, что употребление кофе имеет отношение к раку простаты, мы сможем лишь тогда, когда подобные результаты дадут и другие крупные исследования в этой области Инка Эбо, сотрудник Cancer Research UK

Уилсон добавила, что хотя результаты исследований и являются важным шагом в поисках методов борьбы с онкологическими заболеваниями, понадобится еще много времени, чтобы их проверить и возвести в категорию рекомендаций.

"Мы не рекомендуем мужчинам, которые не являются заядлыми любителями кофе, вдруг начинать употреблять его в больших количествах. Чрезмерное употребление кофеина ассоциируется с другими проблемами со здоровьем, в частности, в области урологии", - напоминает Кетрин Уилсон.

Британский благотворительный центр исследования рака (Cancer Research UK), который тоже занимается масштабными исследованиями в области онкологии, пока относится к результатам, полученным американскими коллегами, весьма скептически.

"Утверждать, что употребление кофе имеет отношение к раку простаты, мы сможем лишь тогда, когда подобные результаты дадут и другие крупные исследования в этой области", - заявил Инка Эбо из Cancer Research UK.