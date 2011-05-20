Почему датская сперма так популярна в Европе?

Image caption Келли Ломбард родила троих детей от одного и того же датского донора

Выбрать потенциального отца для детей в Дании - не сложнее, чем товар в интернет-магазине.

"Многие наши клиенты, как правило, хотят, чтобы донор был с голубыми глазами и ростом не ниже 180 см", - говорит Петер Бовэр, директор компании Nordic Cryobank, которая содержит банк донорской спермы.

Ее клиенты могут выбирать желаемых доноров по различным параметрам, например, исключить тех, кто весит больше или меньше желаемого. Корме того, они могут исследовать личное дело кандидата и за определенную плату скачать его аудио-интервью и детские фотографии.

Работники фирмы также предоставляют краткое описание донора, а также говорят о том, какое впечатление он произвел на персонал – например, его внешний вид или какая-то запоминающаяся деталь. Среди описаний возможно и такое: "он с удовольствием поболтал с нами в лаборатории после окончания процедуры, он хорошо одевается, или ему нравится определенная музыка", - говорит Бовэр.

Направление на оплодотворение

Но самое главное, что информация о доноре не идентифицирует его личность, если только он сам этого не пожелает.

В Дании доноры не обязаны сообщать свое настоящее имя и номер телефона, как это принято в Британии или в некоторых других странах Европы. Количество датских доноров результате только увеличивается.

Именно это обстоятельство превратило Данию в Мекку для иностранок, желающих зачать с помощью искусственного оплодотворения, а проверенной на генетические отклонения и инфекции спермы там всегда хватает.

В датские клиники, стоимость услуг которых намного ниже чем, например, в Великобритании, обращаются, в основном, три вида клиентов: лесбийские пары, гетеросексуальные партнеры, испытывающие проблемы с зачатием, а также одинокие женщины. При этом в первую очередь растет количество именно представительниц третьей категории.

По словам Бовэра, британских женщин среди его клиентов больше всего, но количество иностранцев, желающих воспользоваться его услугами, постоянно растет.

Согласно официальным данным министерства здравоохранения Дании, в 2008 году в датские города Орхус и Копенгаген для искусственного оплодотворения приехали 2694 иностранки, а в 2010 году – уже 4665.

Сперма на велосипеде

Образцы из банка спермы доставляют на другой конец датской столицы в клинику с говорящим названием "Аист" с помощью хитроумной машины - велосипеда в форме сперматозоида.

Image caption Образцы спермы доставляют в клиники на "спермо-байке"

При перевозке, сперму, замороженную в жидком азоте, хранят в головке "сперматозоида", расположенной перед рулем.

Лилиан Йоргенсен работает старшей медсестрой в клинике, куда женщины обращаются за искусственным оплодотворением.

"Мы хотим, чтобы женщины чувствовали себя королевами, - говорит медсестра, указывая на небольшую деревянную корону над кроватью, где проводится оплодотворение. – Мы стараемся создать расслабленную атмосферу, которая оставит у людей хорошие воспоминания о месте, где началась жизнь их ребенка".

"В отдельные дни мы проводим до 17 процедур, но нам очень важно дать каждой женщине равное время и внимание. Мы выслушиваем ее историю, ее проблемы, учитываем ее настроение. Для нас она не просто цифра статистики. Она может прийти сюда, как к себе домой, привести подругу, зажечь свечи, делать то, что пожелает", - рассказывает Йоргенсен.

"Высокий папочка"

Келли Ломбард живет на юге Лондона вместе со своей партнершей. Они на своем опыте убедились в успехе датского подхода. Ломбард прошла несколько дорогих и неудачных попыток забеременеть с помощью донорской спермы в Британии, и еще одну – в ЮАР.

Она и ее партнерша узнали о датской клинике по интернету, и теперь они – счастливая семья из двух мам, двух мальчиков–близняшек, которым сейчас по пять месяцев, и двухлетней девочки – все они - от одного и того же анонимного датского донора.

Ломбард шутя рассказывает о том, как они выбирали донора: "Мы сначала хотели Дэвида Бекхема, но с научными степенями".

О доноре им рассказали на удивление много: каков его возраст, вес и внешность, им было также известно, что он учился на врача. Самое интересное, что женщины получили аудиопленку с записью его голоса, где он объясняет, почему решил стать донором – в основном, из-за денег – и им показалось, что у него голос хорошего человека.

Ломбард и ее подруга выкупили весь запас его спермы, которая может быть легально использована в Великобритании.

В каждой стране разрешено предоставлять сперму от одного мужчины только несколько раз, чтобы избежать ситуации, когда в будущем потомки одного отца могут захотеть пожениться, не зная о своем родстве.

Ломбард признает, что ее семья - не совсем обычная. Когда она и ее дочка с типичной скандинавской внешностью гуляют в парке, люди часто спрашивают ее, высокий ли у нее "папочка". Ломбард отвечает – да, высокий, под 1м 80 см.

Если такая тенденция в области искусственного оплодотворения продолжится, скандинавские гены в Европе, возможно, будут более распространены, чем многие думают.