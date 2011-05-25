НАСА выбрало новый корабль для полетов в дальний космос

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Корабль "Орион" первоначально проектировался для полетов к Луне и к МКС

Американское космическое агентство НАСА подтвердило, что будущий пилотируемый корабль для полетов в дальний космос будет основан на концепции корабля "Орион".

Корабль "Орион" был частью программы "Созвездие" (Constellation), которая была начата при администрации президента Буша, а затем отменена президентом Обамой.

Целью этой программы было возвращение американцев на Луну, а корабль "Орион" предназначался для доставки людей и грузов на Международную космическую станцию (МКС) и для полетов к Луне.

В заявлении НАСА говорится, что финансовые вложения и накопленный технический опыт работы над кораблем не должны пропасть понапрасну.

Новый корабль пока не имеет названия и обозначается буквами MPCV - Multi-Purpose Crew Vehicle (многоцелевой пилотируемый корабль).

Дальний космос

Ранее президент Обама заявил, что вместо высадки на Луне НАСА следует сосредоточить усилия на полетах к астероидам и к спутникам Марса к 20-м годам нашего столетия.

Видимо, новый корабль MPCV и будет тем кораблем, на котором американские астронавты будут совершать такие дальние полеты. Он сможет сыграть решающую роль и в экспедициях к Марсу - НАСА планирует приступить к этому этапу в 2030-е годы.

Разработкой корабля "Орион" занималась компания Lockheed Martin, которая продолжит работу над развитием его концепции.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Работы по созданию корабля "Орион" продвинулись уже до его макетных испытаний

Предполагается, что корабль MPCV позволит экипажу из четырех астронавтов совершать полеты длительностью до 21 суток. Пока неясно, какой ракетоноситель будет выводить его на околоземную орбиту.

Эта капсула весом в 23 тонны будет иметь герметизированный объем в 19,5 кубических метров, из которых 9 кубометров отводится на обитаемый отсек.

Для совершения более длительный полетов капсула MPCV будет стыковаться с другими модулями, разработка которых только планируется.

"В ходе полетов к астероидам или к спутникам Марса корабль будет поддерживаться в законсервированном виде, а экипаж будет располагаться в других модулях, которые будут иметь автономные системы жизнеобеспечения", - заявил Даг Кук, администратор НАСА в Вашингтоне.

Главной причиной отмены программы возобновления полетов на Луна стала ее огромная стоимость. Расходы на нее составили 9 млрд долларов к тому времени, когда президент Обама распорядился о ее прекращении.

На сегодняшний день в разработку корабля "Орион", работы над которым не прекращались, вложено более 5 млрд долларов.

Нынешнее решение НАСА означает, что многие элементы программы "Созвездие" будут сохранены и переосмыслены в рамках новой инициативы.

Частники помогут

Правообладатель иллюстрации SPACEX Image caption Компания Space-X добилась крупных успехов в создании ракетоносителей и орбитальных аппаратов типа "Дракона"

В ближайшие месяцы НАСА предстоит принять решение о выборе мощной ракеты, которая сможет доставлять на низкие орбиты крупные грузы, в том числе и корабль MPCV.

Американский конгресс принял в 2010 году закон о финансировании НАСА, который предусматривает запуск новой тяжелой ракеты-носителя к концу 2016 года.

К средине нынешнего десятилетия сразу несколько американских частных компаний надеются разработать свои средства доставки грузов и людей на орбиту.

Наибольших успехов среди них добилась калифорнийская компания Space-X, которая сумела в конце прошлого года вывести на орбиту и успешно приземлить прототип капсулы "Дракон" в непилотируемом варианте.

Компания готовит также первый запуск сверхтяжелой ракеты Falcon-9 Heavy, которая сможет выводить на низкие орбиты грузы до 53 тонн.

Руководители Space-X уже заявили, что корабль "Дракон" в его дальнейшем развитии сможет выполнять все те задачи, которые компания Lockheed Martin ставит перед создателями корабля MPCV.