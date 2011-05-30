Как бабочки спасаются от сексуальных домогательств

Правообладатель иллюстрации JY IDE Image caption Самки пятнистых червонцев спариваются только раз в жизни

В короткой жизни самок бабочек пятнистых червонцев секс занимает не слишком большое место - они занимаются им только один раз.

После этого, как обнаружили японские ученые, бабочки, чтобы избежать нежелательного внимания назойливых самцов, пользуются весьма простым методом: они складывают свои узорчатые крылья и тем самым становятся менее заметными для ухажеров.

Это явление описано в журнале Enthomology.

Глава исследования, доктор Дзюн-Я Идэ из Технологического института в городе Фукуока обнаружил, что самки пятнистых червонцев очень часто складывают свои крылья, когда находятся в окружении других бабочек.

"Я также заметил, что они делают это гораздо реже, когда мимо них пролетают бабочки других видов", - добавил доктор Идэ, поставивший перед собой цель выяснить, в чем причина такого необычного поведения.

Результат эволюции

"Назойливые попытки спаривания", предпринимаемые неуемными самцами, могут быть опасны для хрупких самок, и поэтому, догадался японский ученый, самки, судя по всему, складывают крылья с целью избавиться от навязчивых поклонников.

Image caption Самки привлекают самцов своими яркими крыльями

Чтобы проверить свою гипотезу, доктор Идэ использовал макет самца пятнистого червонца.

"Когда я подносил игрушечного самца к самкам, которые уже прошли спаривание, они часто складывали крылья", - сказал он.

Однако бабочки, которым этот процесс еще только предстоял, крылья не складывали и гордо оставляли их на виду.

"В результате я пришел к выводу, что, когда самке больше не нужно спариваться, она складывает крылья, чтобы не привлекать к себе внимания", - объяснил японский ученый.

В то же время, бабочки-девственницы "распрямляют крылья, чтобы, наоборот, привлечь к себе самцов".

По словам доктора Идэ, "складывание крыльев – это манера поведения, которая в процессе эволюции развилась у бабочек пятнистых червонцев с целью избежать сексуальных домогательств".