Гибнущих от рака тасманийских дьяволов спасут генетики

Генетикам удалось расшифровать полный геном двух тасманийских дьяволов в надежде найти способ сохранить этот весьма редкий вид сумчатого хищника.

Их популяция резко сократилась из-за эпидемии очень заразной разновидности рака, который передается, когда эти агрессивные животные кусают друг друга.

Впервые смертельное заболевание, называемое "лицевая опухоль дьявола" или DFTD (devil facial tumour disease - болезнь лицевых новообразований дьявола), было зарегистрировано в 1999 году.

Полученные сейчас данные позволят изолировать наиболее здоровых особей до того времени, когда эпидемия пройдет и их можно будет выпустить на волю.

Данные исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Тасманийский дьявол Sarcophilus harrisii является крупнейшим сохранившимся сумчатым хищником. Когда-то он обитал на всей территории Австралии, но около 600 лет назад был вытеснен на остров Тасмания ввезенными на континент аборигенами собаками динго.

По размерам он близок крупной собаке, но больше похож на медведя. Свое название получил благодаря диким звукам, издаваемым при охоте, а также тому, что разорял курятники первых европейских поселенцев.

Раковая угроза

В 1996 году австралийский фотограф запечатлел одного такого сумчатого дьявола на северо-востоке Тасмании, на морде которого имелся характерный нарост.

Выяснилось, что это была злокачественная опухоль, которая распространялась среди популяции тасманийских дьяволов с молниеносной скоростью.

К 2007 году биологи сообщили, что рак типа DFTD уничтожил 90% дьяволов в этой части Тасмании и продолжает распространяться в западные районы острова.

Тогда же была разработана стратегия спасения этого редкого животного от грозящего ему вымирания путем расшифровки его полного генома.

Генетики воспользовались самой современной технологией в области дешифровки генома и получили генетическую последовательность двух особей – неинфицированного самца по кличке Седрик и инфицированной самки по кличке Спирит, – а также неполные генетические последовательности 175 других особей.

Как объясняет генетик Уэбб Миллер из Университета Пенсильвании, полученные результаты облегчат отбор особей с наибольшим генетическим разнообразием для размножения в неволе.

Расшифровка двух полных геномов имеет огромное значение для сохранения этого редчайшего вида сумчатых, считает зоолог Дэвид Роллинсон из Музея естественной истории в Лондоне.

Исследователи получили также секвенцию ДНК клеток из одной из пяти опухолей на голове самки Спирит с целью понять, почему тасманийские дьяволы не вырабатывают иммунитета против этого вида рака.

Понимание этой слабости иммунной системы дьяволов поможет не только в лечении самой болезни, но и прояснит механизм передачи возбудителя рака между различными видами.

"Больше всего зоологов тревожит опасность того, что этот рак станет поражать других сумчатых", – говорит онкогенетик Элизабет Мурчисон из британского Института Сангера.