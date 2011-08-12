Астрономы бьются над разгадкой тайны черной планеты

Правообладатель иллюстрации D AGUILAR Image caption Планета TrES-2b отражает лишь 1% света, то есть меньше, чем уголь

Астрономы обнаружили рекордно тёмную экзопланету — она чернее угля и темнее всех крупных космических объектов нашей Галактики.

Измерения показали, что планета, которую назвали TrES-2b, отражает меньше 1% света ее звезды, то есть меньше, чем даже чёрная акриловая краска, поясняют авторы открытия из Центра астрофизики при Гарвардском университете.

Эту таинственную черную планету, обладающую поразительной способностью поглощать более 99% падающего на нее света, американские астрономы впервые заметили в 2006 году. Тогда же ей дали название TrES-2b, что является сокращением от Trans-Atlantic Exoplanet Survey.

Сейчас астрономы впервые подробно изучили это космическое тело, проанализировав данные, полученные с помощью космического телескопа НАСА "Кеплер". Этот космический аппарат, предназначенный для поиска планет, с очень высокой точностью фиксирует колебания яркости звезд, что позволяет заметить момент, когда диск звезды закрывает планета.

Данные исследования будут в ближайшее время опубликованы журнале Королевского астрономического общества Великобритании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Авторы работы Дэвид Киппинг из Центра астрофизики при Гарвардском университете в США и Дэвид Спигель из Принстонского университета в течение четырех месяцев изучали данные об объеме света, излучаемого TrES-2b.

Чернее угля

Способность отражать свет у TrES-2b значительно ниже, чем даже у акриловой краски черного цвета Дэвид Киппинг, Центр астрофизики при Гарвардском университете

Экзопланета TrES-2b вращается вокруг звезды, которая расположена на расстоянии порядка 750 световых лет от Земли. Расстояние между звездой и планетой относительно мало – 5 млн км, особенно по сравнению со 150 млн км между Солнцем и Землей.

Подобно Луне, вращение TrES-2b вокруг звезды и собственной оси синхронизировано так, что черная планета всегда обращена одной и той же стороной к своему светилу.

"Способность отражать свет у TrES-2b значительно ниже, чем даже у акриловой краски черного цвета", – сказал в интервью Би-би-си Дэвид Киппинг из Центра астрофизики при Гарвардском университете.

"Не ясно, какая именно причина делает планету столь непередаваемо темным объектом", – признал его коллега из Принстонского университета Дэвид Спигель.

Ученые отмечают, что TrES-2b не просто не отражает свет – она обладает удивительной способностью поглощать его. "Возможно, дело в химическом составе, - предполагает Киппинг. – На поверхности этой планеты могут происходить невиданные нами ранее химические процессы".

Таинственный газовый гигант все же не является абсолютно черным, говорят ученые. В силу своего размера и близости к светилу атмосфера планеты накалена до 1000 градусов по Цельсию и "испускает слабое красное свечение подобно раскаленным углям".

Таинственность "горячих юпитеров"

В такой жаре не могут существовать ни аммиак, ни метан. По мнению ученых, атмосфера экзопланеты содержит газообразный натрий, калий и оксид титана, хорошо поглощающие свет.

Исследователь экзопланет из университета Калифорнии Джонатан Фортни назвал интересной работу своих коллег, подчеркнув, что "Кеплер" позволяет разглядеть мельчайшие сигналы с "горячих юпитеров".

Большинство планет, обнаруженных в других звездных системах, являются такими "горячими юпитерами", однако ученым до сих пор мало что известно о подобных телах, кроме их размера и близости к звездам, вокруг которых они вращаются.

"Было бы интересно узнать об отражательной способности этих "горячих юпитеров" для разных планетарных температур и об ускорение силы тяжести на их поверхности", - сказал Фортни.

В ближайшее время будут проанализированы новые данные, полученные с помощью космического телескопа НАСА "Кеплер", их публикация намечена на 22 сентября.