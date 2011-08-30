Неглубокий сон ведет к гипертонии, говорят врачи

Правообладатель иллюстрации spl Image caption У пожилых людей продолжительность глубокого сна намного меньше, чем у молодежи

Американские ученые обнаружили, что повышенный риск заболевания гипертонией у пожилых мужчин связан с неудовлетворительным качеством сна.

У пожилых людей продолжительность глубокого сна намного меньше, чем у молодежи или у людей среднего возраста.

Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Hypertension, показало, что риск заболевания гипертонией у тех, кто меньше всего времени проводит в состоянии глубокого сна, на 83% выше, чем у тех, кто дольше всего спит глубоким сном.

С 2007 по 2009 год группа ученых измеряла качество сна у 784 мужчин старше 65 лет. В начале этого периода ни один из них не страдал от высокого давления, но к 2009 году у 243 из них обнаружили гипертонию.

Пациентов разделили на несколько групп в зависимости от продолжительности периода глубокого сна.

В одной группе были пациенты, которые спали глубоким сном меньше всего, 4% времени от общей продолжительности сна.

В другую группу включили тех, кто больше всего спал глубоким сном – 17% времени сна. Риск заболевания гипертонией увеличивался у пациентов первой группы в 1,83 раза.

Наше исследование впервые продемонстрировало, что неглубокий сон значительно увеличивает риск заболевания гипертонией Сюзан Редлайн, <br>Гарвардская школа медицины

"Наше исследование впервые продемонстрировало, что неглубокий сон значительно увеличивает риск заболевания гипертонией", - заявила одна из авторов доклада профессор Сюзан Редлайн из Гарвардской школы медицины.

Ученые полагают, что подобная зависимость существует не только у мужчин, но и у женщин.

"Это исследование показало зависимость между качеством сна и артериальным давлением у мужчин старше 65 лет. Теперь необходимо определить, есть ли подобная зависимость у людей других возрастных групп и у женщин", - отметила Наташа Стюарт, старшая медсестра Британского фонда по изучению сердечных заболеваний.

"Давно известно, что сон важен для здоровья. Нам всем необходимо сделать сон приоритетом и обязательно спать 6-8 часов в сутки", - сказала Наташа Стюарт.