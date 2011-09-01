Ученые создали вирус, способный поражать раковые клетки

Правообладатель иллюстрации na Image caption Измененный вирус осповакцины может поражать раковые клетки

Ученые создали вирус, который, попадая в кровь человека, может поражать раковые клетки. Медики полагают, что этот метод способен всерьез изменить практику борьбы с онкологическими заболеваниями.

Испытания, проведенные с участием 23 добровольцев с разными типами рака, показали, что вирус способен поражать лишь опухоль, не затрагивая здоровые ткани.

Специалисты-онкологи называют итоги эксперимента многообещающими, несмотря на то, что работа по созданию эффективной вирусной терапии находится на ранней стадии.

Сама по себе идея использования вирусов для уничтожения раковых клеток – не нова. Однако до сих пор считалось, что вирус необходимо вживлять непосредственно в опухоль, чтобы иммунная система не уничтожила его раньше времени.

В эксперименте, результаты которого опубликованы в журнале Nature, ученые применили измененный вирус осповакцины, в прошлом массово использовавшийся при прививках оспы.

Вирус, названный JX-594, вводили добровольцам внутривенно. При этом у пациентов были поражены разные органы.

"Внутривенная инъекция вируса необходима, так как позволяет нам воздействовать на опухоли по всему телу, а не только на те, в которые можно вколоть вирус напрямую", – рассказал руководивший экспериментом профессор Джон Белл из Университета Оттавы.

Многообещающий метод

Из восьми человек, получивших самую высокую дозу, у семерых вирус размножался в пораженных тканях, не затрагивая здоровые.

Профессор Белл заявил, что полученные данные доказали, что "вирус способен стабильно и избирательно воспроизводить себя в раковых тканях".

Инфекция предотвратила дальнейший рост опухоли у шестерых пациентов.

Вирус не излечил их от рака. Проведенный эксперимент был призван лишь протестировать безопасность вируса, поэтому пациенты получали только одну дозу.

Профессор Белл признает, что исследование находится на самой ранней стадии, но верит в то, что "однажды вирусы и другие виды биологической терапии смогут всерьез изменить подход к лечению рака".

Профессор Ник Лемойн, возглавляющий институт онкологии медицинской школы Бартс в Лондоне, заявил Би-би-си, что вирусы, размножающиеся исключительно в клетках опухоли, – реальная надежда.

"Особенно обнадеживает, что результат был даже в случае мезотелиомы – рака, который особенно тяжело лечить", – добавил профессор Лемойн.