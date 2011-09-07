В водах Антарктики нашли родственников камчатского краба

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На краю Антарктики были найдены королевские крабы - ракообразные той же разновидности, что и красные камчатские крабы. Ученые предполагают, что животные попали в антарктические воды в результате потепления в регионе.

Их многочисленная популяция обнаружена с южной стороны Антарктического полуострова - во впадине, образовавшейся в континентальном шельфе, сообщают ученые в журнале Proceedings B.

Как предполагают авторы материала, крабы попали в Антарктику с теплыми течениями.

Учитывая, что крабам свойственно поедать других обитателей морского дна, с их появлением экосистема Антарктиды может существенно измениться, предупреждают исследователи.

В поисках жизни

В марте прошлого года исследователи отправили к Земле Палмера подводный аппарат "Генезис", управляемый дистанционно из Гентского университета в Бельгии.

Группа ученых планировала осмотреть местность на предмет обитающих там живых организмов. Конкретно крабов команда не искала и была крайне удивлена обнаружению такого большого количества крупных экземпляров.

По оценкам ученых, во впадине может находиться порядка 1,5 млн особей королевского краба.

У извлеченной оттуда самки исследователи обнаружили зрелые икринки и личинки.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Крабы могли обитать в Антарктике 30-40 лет

"По нашим предположениям, имел место инцидент - и, возможно, не один раз – когда шельф накрывало потоком теплой воды, вместе с которым во впадину занесло личинки крабов", - сказал руководитель исследовательской группы профессор Крейг Смит из Гавайского университета.

Считается, что королевские крабы не могут жить при температуре ниже + 1,4 C.

Температура моря в районе Антарктиды на глубоководье выше, чем у берегов, и крабов обнаружили только на глубине 850 метров.

По оценкам ученых, ракообразные поселились там не раньше, чем 30-40 лет назад. До этого вода для них была слишком холодной даже на самом дне впадины.

Пока крабы не могут выжить на континентальном шельфе, который находится на глубине 500 метров, но это может измениться.

"Учитывая, с какой скоростью теплеет море, температура воды на уровне континентального шельфа перепрыгнет отметку в + 1,4 C в течение 20 лет, и тогда крабы, скорее всего, станут обитать и на мелководье", - сказал Би-би-си профессор Смит.

Хищники

Отметка в 850 метров, выше которой крабы не выбираются – это также граница, отделяющая насыщенную экосистему мелководья от весьма ограниченной по составу и числу обитателей фауну морских глубин.

"Выше "зоны крабов" животно-растительный мир оказался разнообразнее и изобильнее - с иглокожими, включая змеехвостиков, морскими лилиями и морскими огурцами", - говорит профессор Смит.

"В самой зоне обитания крабов ничего этого мы не обнаружили, равно как и в 50-100 метрах выше ее. Поэтому мы считаем, что крабы предпринимают вылазки в мелководье, чтобы прокормиться. Мы допускаем, что некоторые из этих организмов в конце концов вымрут из-за крабов", - добавил ученый.

Ранее ученые уже высказывали предположения о том, что королевские крабы в какой-то момент обоснуются в районе Антарктиды, куда их занесут теплые течения из Южной Америки.

Расстояние между концами клешней у королевских крабов составляет почти метр. Их считают одними из главных хищников морского дна.

Существует порядка 120 видов этих ракообразных, и самый распространенный из них – красный камчатский краб уже повлиял на экологию норвежских вод, куда он попал из России. При этом в северных широтах камчатский краб стал важным объектом рыбного промысла.

В антарктических водах ловля королевских крабов не будет разрешена, хотя этим способом можно было бы контролировать численность популяции в случае, если его влияние на экосистему окажется слишком отрицательным, считает профессор Смит.