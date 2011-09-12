Установлена связь гипертонии с генетикой

Правообладатель иллюстрации na Image caption Гипертония является одной из главных причин смертности во многих странах мира

Ученые выявили более 20 комбинаций в генетическом коде человека, способствующих возникновению гипертонической болезни.

Авторы исследования, опубликованного в научном журнале Nature, надеются, что эти данные помогут в разработке новых методов лечения гипертонии.

Британский кардиологический фонд в связи с этим заявил, что по его мнению, ведущим фактором в возникновении гипертонии является образ жизни.

Гипертония и наследственность

Ученые уже давно знают, что гипертония имеет наследственный характер, встречаясь у представителей одной семьи особенно часто. В то же время, такие факторы, как тучность, недостаток физической активности и избыток соли могут осложнять течение болезни.

Воздействие этих факторов довольно хорошо изучено, но генетическая природа гипертонии понятна ученым не до конца.

И вот теперь исследователи заявляют, что они достигли большого успеха в понимании роли генов для возникновения и развития гипертонии у человека.

В первом из двух исследований ученые из 24 стран проанализировали данные по более чем 200 тысячам больных гипертонией.

Они установили 16 новых комбинаций генов, которые связаны с повышенным давлением.

Профессор Марк Колфилд из больницы Бартс и Лондонской школы медицины заявил, что те или иные варианты таких комбинаций генов присутствуют у 14% людей.

Оксид азота

Обнаружение генетической основы гипертонии также проливает свет на некоторые процессы в организме, которые могут в будущем подвергаться воздействию новых лекарственных средств.

Например, исследования в области химических реакций с участием оксида азота, который способствует расслаблению гладких мышц сосудов и их расширению, дают надежду на разработку совершенно новые методы лечения гипертонии.

"Имеется существенный потенциал для переноса этих научных результатов из лаборатории в клинику", - заявил профессор Колфилд.

Однако исследователи считают, что на сегодняшний день обнаружены всего 1% комбинаций генетического кода, которые связаны с повышенным давлением.