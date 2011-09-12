Установлена связь гипертонии с генетикой
Ученые выявили более 20 комбинаций в генетическом коде человека, способствующих возникновению гипертонической болезни.
Авторы исследования, опубликованного в научном журнале Nature, надеются, что эти данные помогут в разработке новых методов лечения гипертонии.
Британский кардиологический фонд в связи с этим заявил, что по его мнению, ведущим фактором в возникновении гипертонии является образ жизни.
Гипертония и наследственность
Ученые уже давно знают, что гипертония имеет наследственный характер, встречаясь у представителей одной семьи особенно часто. В то же время, такие факторы, как тучность, недостаток физической активности и избыток соли могут осложнять течение болезни.
Воздействие этих факторов довольно хорошо изучено, но генетическая природа гипертонии понятна ученым не до конца.
И вот теперь исследователи заявляют, что они достигли большого успеха в понимании роли генов для возникновения и развития гипертонии у человека.
В первом из двух исследований ученые из 24 стран проанализировали данные по более чем 200 тысячам больных гипертонией.
Они установили 16 новых комбинаций генов, которые связаны с повышенным давлением.
Профессор Марк Колфилд из больницы Бартс и Лондонской школы медицины заявил, что те или иные варианты таких комбинаций генов присутствуют у 14% людей.
Оксид азота
Обнаружение генетической основы гипертонии также проливает свет на некоторые процессы в организме, которые могут в будущем подвергаться воздействию новых лекарственных средств.
Например, исследования в области химических реакций с участием оксида азота, который способствует расслаблению гладких мышц сосудов и их расширению, дают надежду на разработку совершенно новые методы лечения гипертонии.
"Имеется существенный потенциал для переноса этих научных результатов из лаборатории в клинику", - заявил профессор Колфилд.
Однако исследователи считают, что на сегодняшний день обнаружены всего 1% комбинаций генетического кода, которые связаны с повышенным давлением.