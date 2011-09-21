Кальмары-бисексуалы развратничают в морских пучинах

Правообладатель иллюстрации MBARI Image caption Глубоководным кальмарам живется очень одиноко

Ученые выяснили подробности половой жизни загадочного глубоководного кальмара, оказавшейся "беспорядочной и распутной".

Просмотрев видеосъемки, сделанные дистанционно управляемыми подводными аппаратами, американские исследователи обнаружили, что эти мало изученные человеком животные часто скрещиваются с особями своего пола.

Глубоководные кальмары настолько редко встречают других представителей своего подотряда, что когда это происходит, головоногим просто не удается определить пол появившегося перед ними животного.

Исследование опубликовано в научном журнале Biology Letters британского Королевского общества.

Ученые изучили видеокадры, собранные глубоководными аппаратами в течение 20 лет. Большая часть съемки была сделана в районе уникального подводного каньона Монтерей в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Наблюдения за кальмарами Octopoteuthis deletron проводились на глубине 400–800 метров. Длина тела этих существ составляет 12 см, а часть их щупальцев загибается наподобие крюков.

До настоящего времени о методах спаривания глубоководных кальмаров было известно довольно мало. Ранее ученые обнаружили, что, встречая самку, самец покрывает ее сперматофорами – капсулами, содержащими миллионы сперматозоидов – которые впитываются в ткани ее тела.

Но теперь, благодаря анализу видеокадров, ученые смогли выяснить куда больше подробностей.

Осеменение наугад

"Сам процесс спаривания двух животных мы не наблюдали, но мы нашли доказательства, что он происходил – капсулы спермы на телах как самцов, так и самок", - объяснил главный автор научной статьи Хендрик Ховинг, специалист из Исследовательского центра при аквариуме в Монтерее.

Мы пришли к выводу, что самцы спаривались с особями обоих полов Хендрик Ховинг, автор исследования

"Учитывая, что эти капсулы были обнаружены на одинаковых частях тел самок и самцов, мы пришли к выводу, что самцы спаривались с особями обоих полов", - добавил он.

Как подчеркнул доктор Ховиг, результаты исследования привели ученых в изумление.

И на самках, и на самцах исследователи обнаружили одинаковое число сперматофор. Это означает, что самцы спаривались с самцами так же часто, как и с самками, и в целом их половую жизнь можно назвать беспорядочной и распутной.

Объяснить такое странное поведение, считают ученые, можно тем, что в жестких условиях глубоководной жизни кальмары пытаются перестраховаться. В целях успешного продолжения рода они распространяют свои сперматозоиды наугад, не успев до конца разобраться, кто перед ними – самец или самка.

Исследовательская группа пишет, что "там, где обитает Octopoteuthis deletron, потенциальных половых партнеров очень мало, и встречаются они редко".

Ученые теперь надеются разработать методику, с помощью которой можно будет определить, скольким особям принадлежат сперматофоры, оказавшиеся на теле одной конкретной самки или одного самца.