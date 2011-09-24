Альфа-частицы помогают лечить рак простаты

Image caption Во время эксперимента число смертей при лечении рака радиацией снизилось на 30%

Британские медики провели успешные испытания нового средства от рака, основанного на воздействии альфа-частиц. Клинические результаты лечения оказались настолько успешными, что эксперимент решили прекратить досрочно.

Врачи в лондонской больнице Ройал Марсден сообщили, что в испытаниях нового средства участвовали 992 пациента, которые страдают раком простаты на поздних стадиях. В 90% случаев развитие этого заболевания приводит к распространению опухоли на костную ткань, и способов окончательно вылечить таких больных не существует.

Половина пациентов получали новое лекарство препарат с источником альфа-излучения - радием-223. Остальные больные подвергались традиционной химиотерапии, им также давали "таблетку-пустышку".

В результате выяснилось, что в группе больных, получавших радий-223, количество смертей снизилось на 30%. Пациенты, прошедшие лечение с применением альфа-частиц, прожили в среднем 14 месяцев. В группе, проходившей химиотерапию - 11 месяцев.

Как сообщил один из авторов исследования Крис Паркер, на этом этапе эксперимент решили прекратить, поскольку "не предоставлять действующее лечение тем, кто принимал плацебо, было бы неэтично".

Альфа вместо бета

Радиация применяется для лечения раковых заболеваний уже около 100 лет: излучение разрушает генетический код раковых клеток. Однако альфа-частицы намного больше, чем бета-частицы, и они наносят опухолям гораздо больший ущерб, чем традиционные средства.

"Они более разрушительны, - говорит доктор Паркер. - Для разрушения раковой клетки достаточно от одного до трех ударов. При этом для такого же результата бета-частицам требуется несколько тысяч попаданий".

При этом ученые пришли к выводу, что новое лечение является безопасным для пациентов. Как ни странно, в группе, подвергавшейся воздействию альфа-частиц, побочных эффектов было даже меньше, чем у людей, принимавших плацебо.

Врачи объясняют, что альфа-частицы наносят меньший ущерб тканям, окружающим опухоль. "У них очень маленькая область воздействия - всего лишь несколько миллионных метра. Поэтому мы можем быть уверены, что наносим удар именно там, где нужно", - говорит Паркер.

"Думаю, что для раковых больных - это очень существенный шаг вперед", - добавляет врач.

Выводы британских ученых прозвучат на Европейском конгрессе по проблемам лечения раковых заболеваний, однако они пока не проверялись исследователями из других стран.

Известный британский эксперт в области радиотерапии, директор института Грея Жиль Маккена назвал результаты исследования обещающими.

"Судя по всему, это важная работа, в которой для лечения рака простаты, распространившегося на костную ткань, используется точно направленная радиация, - говорит Маккена. - Это исследование дает большие надежды, и оно может быть важным дополнением для существующих подходов к лечению вторичных опухолей".