Хакеры атаковали сайты с детской порнографией

Image caption Члены группы Anonymous добиваются своих целей, совершая хакерские атаки в интернете

Группа хакеров-активистов (или, как их иногда называют, "хактивистов") Anonymous на короткое время вывела из строя 40 сайтов, которые, по утверждениям авторов акции, торговали снимками детей, подвергавшихся сексуальному насилию.

В ходе операции хактивисты опубликовали имена более полутора тысяч людей, которые, по их словам, были пользователями крупного сайта с детской порнографией.

Хакерские атаки были частью операции "Темная сеть", в ходе которой преследовались группы, обменивавшиеся фотографиями детского порно через анонимную сеть Tor.

Эксперты осудили действия хактивистов, говоря, что они могли сорвать незавершенные расследования и привести к утере вещественных доказательств.

Действия "бдительных"

Cеть Tor (сокр. от англ. The Onion Router) дает пользователям возможность сохранять анонимность при посещении сайтов за счет использования распределенной сети серверов, называемых "многослойными маршрутизаторами".

Группа Anonymous может думать, что она совершила благое дело, на самом деле ее активисты своими неумышленными действиями могли привести к тому, что под угрозой риска оказалось больше детей, чем до их операции. Грейэм Клули, <br>эксперт фирмы Sophos

В таких странах, как Египет и Сирия, многие участники протестов использовали Тоr для того, чтобы скрыть от властей свое местонахождение и обойти ограничения в интернете.

Один из способов сохранения анонимности - так называемая "темная сеть" (Darknet), которая работает по тем же принципам, что и всемирная паутина, однако "видеть" ее могут только пользователи Tor.

В начале октября хакеры группы Anonymous заметили, что на одном из сайтов, размещенных в "темной сети", появились ссылки на фотографии детей, подвергавшихся сексуальным надругательствам.

Члены Anonymous убрали ссылки, однако довольно скоро они были восстановлены. Тогда хактивисты осуществили несколько ddos-атак на сайт (distributed denial of service attack), а также выяснили, какая компания предоставила свой сервер для размещения этих ссылок.

В документе, где подробно описываются все действия хакеров, группа Anonymous сообщает, что она потребовала от хостинговой компании удалить незаконный контент. По словам хактивистов, последовал отказ.

После этого они взломали сайт, о котором идет речь, и вывели из строя компьютеры, на дисках которых были размещены порнографические снимки.

Anonymous обещает продолжать свои атаки до тех пор, пока фотографии и другие запрещенные материалы не будут удалены.

Ошибка?

Компания, которую хактивисты обвиняют в хостинге порнографических материалов, еще не сделала никаких заявлений по поводу атак, совершенных на ее сервер.

Грейэм Клули, ведущий консультант по информационным технологиям в фирме по компьютерной безопасности Sophos, считает действия хактивистов ошибкой.

"Выведением из строя незаконных сайтов и сетей по совместному использованию файлов должны заниматься власти, а не группы бдительных "стражей-любителей", - считает он.

По мнению эксперта, подобные атаки могли поставить под угрозу срыва ведущиеся расследования и лишить полицию возможности сбора вещественных доказательств.

"Группа Anonymous может думать, что она совершила благое дело, на самом деле ее активисты своими неумышленными действиями могли привести к тому, что под угрозой риска оказалось больше детей, чем до их операции", - заключает представитель компании Sophos.