Хакеры атаковали сайты с детской порнографией
Группа хакеров-активистов (или, как их иногда называют, "хактивистов") Anonymous на короткое время вывела из строя 40 сайтов, которые, по утверждениям авторов акции, торговали снимками детей, подвергавшихся сексуальному насилию.
В ходе операции хактивисты опубликовали имена более полутора тысяч людей, которые, по их словам, были пользователями крупного сайта с детской порнографией.
Хакерские атаки были частью операции "Темная сеть", в ходе которой преследовались группы, обменивавшиеся фотографиями детского порно через анонимную сеть Tor.
Эксперты осудили действия хактивистов, говоря, что они могли сорвать незавершенные расследования и привести к утере вещественных доказательств.
Действия "бдительных"
Cеть Tor (сокр. от англ. The Onion Router) дает пользователям возможность сохранять анонимность при посещении сайтов за счет использования распределенной сети серверов, называемых "многослойными маршрутизаторами".
В таких странах, как Египет и Сирия, многие участники протестов использовали Тоr для того, чтобы скрыть от властей свое местонахождение и обойти ограничения в интернете.
Один из способов сохранения анонимности - так называемая "темная сеть" (Darknet), которая работает по тем же принципам, что и всемирная паутина, однако "видеть" ее могут только пользователи Tor.
В начале октября хакеры группы Anonymous заметили, что на одном из сайтов, размещенных в "темной сети", появились ссылки на фотографии детей, подвергавшихся сексуальным надругательствам.
Члены Anonymous убрали ссылки, однако довольно скоро они были восстановлены. Тогда хактивисты осуществили несколько ddos-атак на сайт (distributed denial of service attack), а также выяснили, какая компания предоставила свой сервер для размещения этих ссылок.
В документе, где подробно описываются все действия хакеров, группа Anonymous сообщает, что она потребовала от хостинговой компании удалить незаконный контент. По словам хактивистов, последовал отказ.
После этого они взломали сайт, о котором идет речь, и вывели из строя компьютеры, на дисках которых были размещены порнографические снимки.
Anonymous обещает продолжать свои атаки до тех пор, пока фотографии и другие запрещенные материалы не будут удалены.
Ошибка?
Компания, которую хактивисты обвиняют в хостинге порнографических материалов, еще не сделала никаких заявлений по поводу атак, совершенных на ее сервер.
Грейэм Клули, ведущий консультант по информационным технологиям в фирме по компьютерной безопасности Sophos, считает действия хактивистов ошибкой.
"Выведением из строя незаконных сайтов и сетей по совместному использованию файлов должны заниматься власти, а не группы бдительных "стражей-любителей", - считает он.
По мнению эксперта, подобные атаки могли поставить под угрозу срыва ведущиеся расследования и лишить полицию возможности сбора вещественных доказательств.
"Группа Anonymous может думать, что она совершила благое дело, на самом деле ее активисты своими неумышленными действиями могли привести к тому, что под угрозой риска оказалось больше детей, чем до их операции", - заключает представитель компании Sophos.