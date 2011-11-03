Что рассказали зубы древнейшего человека в Европе

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Два молочных зуба и фрагмент челюсти благодаря новейшим научным методам анализа помогут пролить свет на вопрос о том, каким образом происходило расселение людей на нашей планете.

Эксперты подтвердили, что палеоантропологические находки, обнаруженные в итальянской области Апулия, а также в графстве Девоншир в юго-западной Англии, являются самыми древними из известных до сих пор останков Homo sapiens в Европе.

Как показали тщательные исследования, возраст фрагментов – более 41 тысячи лет, а в случае найденных в Италии молочных зубов – до 45 тысяч лет.

Подробнее об этом исследовании рассказывается в статье, опубликованной журналом Nature.

Ранее археологи обнаружили каменные орудия труда, которые могли свидетельствовать о том, что Homo sapiens появился в Европе более 40 тысяч лет назад. И теперь физические останки этого человека подтвердили это предположение.

Они также подтверждают тот факт, что современный человек на каком-то довольно длительном этапе эволюции сосуществовал с неандертальцем.

Впоследствии неандертальцы исчезли, и в связи с последними результатами антропологов снова возникают вопросы относительно того, какую роль в этом мог играть Homo sapiens.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По оценкам ученых, возраст фрагмента челюсти превышает 41000 лет

"Эти останки показывают, что эти современные люди жили в тот же период, что и неандертальцы, - поясняет сотрудник Оксфордского университета Том Хайам, изучавший находку в Девоншире. - По нашим оценкам, в этом районе они жили бок о бок примерно от трех до пяти тысяч лет".

Новые фрагменты также указывают на то, что человек, который начал расселяться по планете, выйдя из Африки около 60 тысяч лет назад, попал в Европу несколькими отличными друг от друга путями.

Микроскопические детали

О двух молочных зубах и части челюсти в ученом мире было известно давно.

Ни у каких останков неандертальцев не находили столько черт, присущих Homo sapiens Крис Стрингер, Лондонский Музей естествознания

Фрагменты челюсти был обнаружены в Англии в 1927 году, а молочные зубы были найдены в Италии в 1964 году. Ученые пытались определить их возраст и происхождение. Многие считали, что это, скорее всего, останки неандертальцев.

И только использование самых современных методов анализа позволило ответить на все вопросы.

Поскольку во фрагменте челюсти были более поздние вкрапления, Том Хайам и его коллеги изучили также останки животных, обнаруженные в слоях, окружавших человеческие останки, и более точно установили их возраст.

В результате ученые пришли к выводу, что фрагменту челюсти человека – от 41500 до 44200 лет. Эксперты также снова изучили форму зубов, в том числе – и их внутреннюю структуру, чтобы исключить возможность того, что эта была челюсть неандертальца.

"В результате исследования мы обнаружили, что один из зубов находился не там, где он должен был быть. Но это всего лишь начало", - рассказал один из соавторов заметки профессор Крис Стрингер из Лондонского музея естествознания.

"Мы также самым тщательным образом сравнивали образцы – вплоть до формы корней зубов и внутренних полостей. Мы изучили все микроскопические детали, прежде чем пришли к выводу, что это – останки современного человека. Ни у каких останков неандертальцев не находили столько черт, присущих Homo sapiens", - пояснил он.

Радиоуглеродный анализ

Группа итальянских ученых под руководством Стефано Бенацци из Венского университета провела морфологический анализ для сравнения двух детских зубов с базой данных останков современного человека и неандертальца. Их результаты также свидетельствуют о том, что эти зубы принадлежали Homo sapiens.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Как указывают эксперты, это самые древние из известных до сих пор останков современного человека в Европе

Группа Бенацци использовала самую современную технологию, чтобы установить возраст зубов, а также ракушечных бус, обнаруженных в том же слое, что и зубы.

"Новые данные показывают, что возраст этих зубов – от 43 тысяч до 45 тысяч лет, - рассказал ученый. – Таким образом, это самые древние из известных до сих пор останков современного человека в Европе".

Важность этих результатов заключается еще и в том, что палеоантропологии теперь могут отнести к одному периоду останки современного человека, а также каменные и костяные орудия, обнаруженные в тех же самых пещерах.

Виноват климат?

Ранее высказывались мнения, что эти орудия могли принадлежать неандертальцам, однако теперь доказана их связь с периодом, когда жил Homo sapiens.

Никто не знает, почему исчезли неандертальцы или какую роль в этом мог играть современный человек. По мнению ученых, совершенно необязательно, что между двумя группами людей был какой-то конфликт. Вполне возможно, что Homo sapiens был просто лучше приспособлен к суровым условиям, существовавшим в те времена.

"На мой взгляд, этот вопрос по-прежнему остается открытым, поскольку климат также является одним из важных факторов, - пояснил профессор Стрингер. - Точно известно, что в то время, когда современный человек и неандерталец сосуществовали вместе, климат в Европе был очень нестабильным, и резкие перемены окружающей среды влияли на рост населения, а также его распространение".

"Скорее всего, это было сочетание нескольких факторов. И Homo sapiens, и неандертальцы оказались в очень сложных условиях, но, современный человек, возможно, чуть лучше приспособился к переменам и благодаря этому выжил. А неандертальцы не приспособились и поэтому исчезли как вид", - добавил он.