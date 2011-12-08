Таяние льдов толкает белых медведей на каннибализм

Правообладатель иллюстрации Jenny Ross Image caption Каннибализм встречается среди множества хищников

Это изображение наверняка шокирует множество людей. Взрослый белый медведь вытаскивает на лед убитого им медвежонка.

Обычно полярные медведи охотятся на тюленей, но если тюленей мало, эти хищники начинают искать новые источники пропитания, в том числе и среди других медведей.

Эта фотография была сделана экологом и фотожурналисткой Дженни Росс в районе пролива Ольги в архипелаге Шпицберген.

"Такое внутривидовое поведение всегда наблюдается среди хищников, - говорит она. - Однако в последнее время среди белых медведей оно наблюдается все чаще, в особенности в тех случаях, когда они остаются на суше из-за отсутствия льда в результате глобального потепления".

Журналистка представила свои фотографии на заседании Американского геофизического союза, проходящем в Сан-Франциско.

Ее статья, написанная в соавторстве с канадским биологом доктором Ианом Стерлингом, только что опубликована в журнале Arctic.

Дженни Росс приблизилась к объекту съемки на лодке. Она видела через сильный телеобъектив, что медведь недавно убил свою жертву, но только с близкого расстояния стало понятно, что жертвой стал молодой медведь.

При этом медведь воспользовался тем же самым методом, что и при охоте на тюленей - он прокусил другому медведю голову.

"Как только взрослый медведь увидел нашу лодку, он занял оборонительную позу - оседлал тело жертвы и встал на задние лапы - это сигнал о том, что он будет защищать свою добычу".

"Затем он схватил зубами жертву и перетащил ее на другую льдину. И только отдалившись от нас на значительное расстояние, он принялся за еду".

По словам Дженни Росс, в этом районе она наблюдала другого белого медведя, вероятно, мать погибшего медвежонка.

Пролив Ольги разделяет два основных острова архипелага Шпицберген. Обычно он остается подо льдом круглый год. Однако в последние годы в летний период лед стал исчезать на несколько месяцев. Это привело к голоду среди белых медведей, которые охотятся на тюленей с пакового льда.