Ученые раскрыли секрет успеха музыкального хита

Image caption Хит 1981 года Shaddap You Face, исполненный Джо Дольче, скорее всего, озадачил бы компьютерную программу

Научные исследования говорят о том, что поп-звездам, возможно, вместо пианино лучше пересесть за клавиатуру компьютера.

Ученые из Бристольского университета объявили, что им удалось создать программу, способную определить, станет ли песня лидером музыкальных хит-парадов.

Программа оценивает песни по 23 критериям, включая громкость, пригодность для танца и простоту гармонии.

Опробованная на хитах последних 50 лет, программа предсказывала положение песни в таблице популярности с точностью в 60%.

Формула успеха

"Целью научной работы было понять, сможем ли мы вывести общую формулу для определения, какая песня станет хитом, а какая попадет в нижние строчки музыкальных чартов", - рассказал в интервью Би-би-си доктор Тиль де Би, возглавлявший исследование.

Де Би говорит, что для проверки установленной закономерности были использованы песни британского хит-парада, начиная с 1961 года до наших дней. Выведенное уравнение тестировалось на новых песнях каждой недели этого долгого периода, предсказывая их будущее расположение в таблице популярности.

"В 60% случаев мы научились предугадывать правильно, - сказал де Би, - Однако, конечно, наша методика несовершенна".

Чтобы научить программу учитывать степень влияния основных элементов популярной песни, использовалась техника обучения искусственного интеллекта.

Приятные звуки

В некоторых случаях формула не срабатывала, если хитом неожиданно становилась песня, не обладающая выдающимися музыкальными характеристиками.

Так, в 2010 году песня Surfin' Bird группы The Trashmen достигла третьей строчки британского чарта - в основном, благодаря распространению в интернете.

Доктор де Би признает, что программа не может оценить роль грамотного маркетинга в процессе становления песни шлягером хит-парадов. То, что программа предсказала песне высокое положение в таблице, не означает, что композиция стоит того, чтобы ее слушать, добавляет ученый.

Это не вердикт ценности песни, признается де Би, скорее - социальный барометр, определяющий то, что люди будут покупать с наибольшей вероятностью.

Несмотря на сказанное, ни сам де Би, ни его коллеги не планируют делать ставки на то, какая из песен победит в хит-параде на Рождество.

Исследование показало устойчивое изменение музыкальных вкусов за последние полвека. С годами песни стали громче, и под них стало легче танцевать, отмечает доктор де Би.