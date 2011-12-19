Солнечные лучи замедляют распространение ветрянки

Image caption Ученые считают, что в странах с большим количеством солнечных дней шансов заболеть ветрянкой меньше

Воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу, зараженную ветряной оспой, может замедлить распространение заболевания, считают британские ученые.

Исследователи из Лондонского университета, результаты работы которых опубликованы в журнале Virology, пришли к выводу, что этот вирус распространяется медленнее в регионах, где выше уровень ультрафиолетового излучения.

Между тем, другие эксперты указывают на некоторые другие факторы, влияющие на распространение заболевания, такие как температура, влажность воздуха и жилищные условия.

Вирус, вызывающий ветрянку, очень легко передается и распространяется как воздушно-капельным путем, так и через непосредственный контакт с характерными для этой болезни нарывами на коже заболевшего.

"Сезонный эффект"

Давно известно, что ультрафиолетовые лучи делают неактивными многие другие вирусы.

В прошлом никто считал ультрафиолет существенным фактором, но когда мы изучили результаты эпидемиологических исследований, то сразу обнаружили взаимосвязь с географическим расположением стран, где они проводились Фил Райс, ученый

По словам Фила Райса, одного из авторов исследования, именно влияние солнечного света на вирус может объяснять тот факт, что в странах с тропическим климатом меньше людей болеют ветряной оспой, и это заболевание меньше распространяется.

Более того, это открытие может пролить свет на сезонный эффект - в странах с холодным климатом этим вирусом заражаются чаще в зимнее время, когда солнце выглядывает реже.

В ходе исследования специалисты проанализировали соотношение между результатами 25 предыдущих научных работ о распространении ветрянки в разных странах мира, и климатическими условиями в этих странах.

Исключение, подтверждающее правило

Взаимосвязь между солнечным светом и сокращением количества случаев оспы удалось проследить даже на Шри-Ланке, где пик заражений пришелся на самый жаркий и солнечный период. Оказалось, что в этой стране самый солнечный период совпал с большим количеством промышленных выбросов в атмосферу, блокирующих лучи ультрафиолета.

"В прошлом никто не считал ультрафиолет существенным фактором, - рассказывает доктор Райс. - Но когда мы изучили результаты эпидемиологических исследований, то сразу обнаружили взаимосвязь с географическим расположением стран, где они проводились".

Впрочем, некоторые коллеги Райса не считают его выводы достаточно убедительными и указывают на другие факторы, которые также могут влиять на распространение болезни.

"На уровне опасности вируса может сказаться масса других вещей - в том числе, температура, влажность и социальные факторы - к примеру, перенаселенность, - считает профессор Джуди Бройер из Университетского колледжа Лондона. - Вполне вероятно, что ультрафиолетовые лучи замедляют распространение болезни, но никаких веских доказательств у нас нет".