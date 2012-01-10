Темная материя искажает свет дальних галактик

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption В центре новой карты для масштаба дано изображение Луны, а также участка звездного неба, покрытого прежней картой

Астрономы франко-канадской обсерватории на Гавайских островах опубликовали самые крупномасштабные снимки космических объектов, указывающие на существование темной материи, которая составляет 23% от массы Вселенной.

Каждый снимок отображает участок неба протяженностью в миллиард световых лет. Астрономы видят на снимках следы искажения гравитацией света дальних звезд, которые могут указывать на воздействие темной материи.

Эти новые изображения были показаны на 219-м заседании Американского астрономического общества, проходящем сейчас в Остине в штате Техас.

Четыре снимка были сделаны в разные времена года; на них уместились изображения более 10 млн галактик, свет которых подвергается гравитационному искажению невидимой темной материи.

"Общая теория гравитации Эйнштейна постулирует, что гравитация искажает пространство и время, поэтому по форме этих искажений мы можем делать выводы о существовании во Вселенной концентраций темной материи, - говорит сотрудник Эдинбургского университета Кэтрин Хейманс. - Темная материя оставляет свою роспись на изображениях очень отдаленных галактик".

Масштаб изображений примерно в 100 раз превышает масштаб сходных фотографий, полученных с помощью орбитального телескопа "Хаббл" в рамках эксперимента Cosmic Evolution Survey (исследования по космической эволюции).

Картина распределения концентраций темной материи определяется по искажениям света, излучаемого группами галактик, соединенных тонкими струнами темной материи и разделенных огромными пространствами, в которых отсутствует материя.

Наблюдения подтверждают теорию

Загадка темной материи и темной энергии Наличие массы известных нам звезд и галактик не в состоянии объяснить наблюдаемую картину Вселенной

Например, галактики должны разлетаться в разных направлениях - на самом деле они образуют группы или кластеры

Астрофизики предложили теоретическое понятие "темной материи", невидимой для нас, но обнаруживаемой по воздействию на космические объекты на галактическом уровне

Расширение Вселенной происходит с ускорением, что указывает на воздействие некоей "темной энергии", которая противостоит гравитации

По современным представлениям, 73% массы Вселенной существует в форме темной энергии, 23% - темной материи, и только 4% относятся к массе звезд и галактик.

К радости астрономов-теоретиков, эти изображения полностью подтверждают их представления об эволюции Вселенной.

"Наши теории о темной материи исходят из того, что она должна образовывать сложную ячеистую структуру в глубинах космоса. И мы наблюдаем именно такую картину", - рассказывает доктор Хейманс.

На заседании Американского астрономического союза были представлены и другие исследования, которые также бросают свет на распределение темной материи среди галактик.

Суканья Чакрабарти из Университета штата Флориды сделал доклад о том, как складки в потоках межзвездного газа, которые тянутся за спиральными галактиками, указывают на гравитационные возмущения, вызванные сгустками темной материи.

Космологи и астрономы с большим энтузиазмом отнеслись к этому очередному подтверждению правильности теории гравитации Эйнштейна и современных представлений о структуре Вселенной.

Впрочем, они с готовностью признают, что науке пока ничего неизвестно о физической природе ни темной материи, ни темной энергии, которая считается ответственной за расширение Вселенной.

"Принято считать, что наше окончательное понимание темной Вселенной зависит от новых физических открытий, которые навеки изменят наши представления о космосе, - говорит Кэтрин Хейманс. - И новые данные являются первым шагом в этом направлении".