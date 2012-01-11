Обнаружено крупнейшее скопление галактик во Вселенной

Джейсон Палмер

Обозреватель Би-би-си по вопросам науки и техники

11 января 2012

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Автор фото, NASA Подпись к фото, Между двумя кластерами Эль-Гордо видна яркая область, излучающая в рентгеновском диапазоне

Крупнейшее скопление галактик во Вселенной обнаружено астрономами из обсерватории в Чили.

Скопления или кластеры галактик являются самыми массивными устойчивыми космическими объектами.

Обнаруженный кластер имеет массу, в 2 квадриллиона раз превышающую массу Солнца (квадриллион - 10 в 15-й степени, или миллион миллиардов), и расположен на расстоянии 7 млрд световых лет от нашей Галактики. Он получил название Эль-Гордо или Толстяк.

В докладе, сделанном на 219-м заседании Американского астрономического союза, проходящем в Остине, штат Техас, его авторы рассказали, что кластер Эль-Гордо в настоящее время поглощает другие галактики и находится в стадии расширения.

Такие поглощения относятся к категории самых бурных событий во Вселенной - в их ходе в результате столкновений огромных масс обычной и темной материи происходит выделение колоссальных энергий.

Понимание процесса роста галактических кластеров позволит лучше понять взаимодействие между гравитацией и темной энергией, которая, как считают многие космологи, ответственна за ускоряющееся расширение Вселенной.

Данное скопление галактик было обнаружено астрономами, работающими на космологическом телескопе "Атакама" в горах Чили.

Линия эволюции

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Подобные скопления излучают высокоэнергетические частицы, которые воздействуют на реликтовое космическое микроволновое излучение - крайне слабое свечение, которое является отголоском Большого взрыва.

Скопление Эль-Гордо по размерам вдвое превосходит аналогичные кластеры на соизмеримых расстояниях и представляет собой скопление галактик, находящееся в средине срока своего существования.

На конференции были сделаны также сообщения об обнаружении двух других, не столь крупных скоплений галактик.

Они находятся на гораздо более раннем этапе эволюции, образуя так называемый протокластер.

Группа астрономов во главе с Мишель Тренти из Колорадского университета обнаружила с помощью орбитального телескопа "Хаббл" несколько ярких молодых галактик, которые явно образуют скопление.

Свет от него шел почти 13 млрд лет, что означает, что мы видим очень юные галактики, возникшие, когда Вселенной было всего 650 млн лет. Астрономы считают, что возраст этого протокластера составляет всего 300 млн лет.

На другом конце линии эволюции находится кластер, о котором докладывали сотрудник университета Калифорнии Уильям Доусон и его коллеги. Они воспользовались для его обнаружения космическими телескопами "Хаббл" и "Чандра".

Это древнее скопление галактик находится на этапе столкновения с другими галактиками из второго кластера.