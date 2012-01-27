Число сердечных приступов в Британии уменьшилось вдвое

Image caption Уменьшение числа смертей от инфарктов объясняют улучшением качества лечения и активной профилактикой

Уровень смертности от сердечных приступов в Англии сократился в два раза за последнее десятилетие. Таковы выводы исследования, опубликованного в журнале British Medical Journal.

Группа исследователей из Оксфорда изучила данные, полученные от более чем 800 тысяч человек, перенесших инфаркт между 2002 и 2010 годами.

Ученые обнаружили, что количество сердечных приступов в последние годы уменьшилось. Снизился также процент инфарктов, закончившихся смертельным исходом.

Исследователи говорят, что важными факторами, способствовавшими уменьшению количества инфарктов, стали улучшение системы бесплатного медицинского обслуживания в Великобритании и активная профилактика болезней сердечно-сосудистой системы.

Оксфордские ученые проанализировали данные о более чем 840 тысячах мужчин и женщин в Англии, перенесших в общей сложности более 861 тысяч инфарктов за восемь лет.

Выяснилось, что в 2010 году по сравнению с 2001 смертность снизилась на 50% у мужчин (с 78,7 смертей на 100 тысяч населения в 2002 году до 39,2 в 2010) и на 53% у женщин (с 37,3 случаев на 100 тысяч населения в 2002 до 17,7 в 2010), причем снижение процента смертельных исходов было отмечено во всех возрастных группах.

Мешают ожирение и диабет

Авторы исследования пришли к выводу, что снижение уровня смертности может быть связано как с сокращением числа сердечных приступов, так и со снижением числа летальных исходов в результате инфаркта.

Слишком много людей все еще умирает от остановки сердца до того, как к ним подоспеет медицинская помощь. Многие из этих смертей можно было бы предотвратить Питер Вайсберг, директор British Heart Foundation

Динамика снижения была наилучшей у мужчин и женщин в возрасте от 65 до 74 лет. Хуже всего дело обстояло с больными в возрасте между 30 и 54 годами и старше 85 лет.

Согласно опубликованному исследованию, проблемы у больных в младшей возрастной группе усугубляются увеличением числа людей, страдающих от ожирения и диабета.

Факторы, повлиявшие на снижение количества летальных исходов от инфарктов, варьируются в зависимости от возраста, пола и места жительства.

Авторы исследования полагают, что для получения более четкого представления о конкретных причинах, приведших к падению смертности, работу нужно продолжить.

Медицинский директор British Heart Foundation профессор Питер Вайсберг уверен, что продолжение исследований поможет сократить количество ненужных смертей.

"Впечатляющий уровень падения смертности отчасти объясняется профилактикой сердечных приступов путем совершенствования методов управления факторами риска - такими, как курение, высокое кровяное давление и уровень холестерина. Отчасти это объясняется также улучшением качества лечения пациентов, попадающих в больницы".

"Однако слишком много людей все еще умирает от остановки сердца до того, как к ним подоспеет медицинская помощь. Многие из этих смертей можно было бы предотвратить", – добавил Вайсберг.