Ученые надеются научиться лечить рак поджелудочной

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Рак поджелудочной железы относится к самым агрессивным формам рака

Ученые из Кембриджа провели первые клинические испытания нового метода лечения рака поджелудочной железы, который показал обнадеживающие результаты.

В ходе эксперимента выяснилось, что сочетание известного антиракового препарата гемцитабина с экспериментальным лекарственным препаратом под названием MRK003 запускает в организме мыши цепную реакцию, которая в конечном итоге приводит к гибели раковых клеток.

В настоящее время проводятся клинические испытания этого метода лечение на людях, которые финансируются Британским фондом раковых исследований.

41-летний Ричард Гриффитс, отец двоих детей, участвует в этих испытаниях в качестве пациента. Диагноз "рак поджелудочной железы" был поставлен ему в мае 2011 года.

"После шести циклов лечения сканирование показало, что опухоли уменьшились в размерах, и я продолжаю лечение, - говорит он. - Я очень надеюсь на новый метод и хочу помочь науке".

Агрессивный рак

Британский фонд раковых исследований заявил, что исследованиям в области рака поджелудочной железы теперь отдается приоритет в силу того, что статистика выживания при этом заболевании крайне низка.

Ежегодно в Британии эту форму рака находят у 8 тысяч человек; рак поджелудочной железы занимает пятое место в смертности от разных категорий раковых заболеваний.

Прогнозируемый срок жизни после постановки диагноза составляет в случае рака поджелудочной железы обычно менее шести месяцев.

Самые последние данные по Англии свидетельствуют, что только 16% пациентов остаются в живых в течение 12 месяцев после диагноза.

Профессор Данкан Джодрелл, который возглавляет испытания в Кембриджском университете, сообщил: "Мы очень рады, что результаты этих важных исследований теперь будут подвергнуты клиническим испытаниям с целью проверки, не представляют ли они новый метод лечения рака поджелудочной железы. Впрочем, понадобится время, чтобы понять, насколько успешным этот метод оказался при лечении людей".

В рамках первого этапа клинических испытаний будет привлечено 60 пациентов с развитой формой рака поджелудочной железы.