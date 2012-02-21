В России прорастили семена возрастом 30 тыс. лет
Российские ученые сумели вырастить небольшое растение из семени, которое было найдено в слоях вечной мерзлоты.
Свои выводы биологи из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
По их мнению, этому семени около 30 тысяч лет. Растение - смолевка узколистная - широко распространено на территории Якутии и в наши дни.
Исследования проводились под руководством доктора геолого-минералогических наук Давида Гиличинского, главы лаборатории криобиологии. Ученый скончался за два дня до выхода статьи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Самые древние семена, которые удавалось прорастить до сих пор, - семена финиковой пальмы, сохраненные защитниками еврейской крепости Мосада в Израиле - были возрастом около 2000 лет.
На берегах Колымы
Группа российских биологов занималась изучением останков растений, найденных в вечной мерзлоте на глубине 38 метров в Магаданской области.
На берегу реки Колымы часто находят пласты с отложениями замороженных растений, относящихся к периоду позднего плейстоцена - это примерно 40-25 тысяч лет назад.
Смолевка узколистная - низкорослый многолетний кустарник - растет в Якутии и обладает высокой устойчивостью к глубокому охлаждению.
Семена сохранились в замерзших гнездах древних сусликов, которые обустраивали свои жилища из стеблей смолевки.
Группе криобиологов в подмосковном Пущино удалось получить из нескольких размороженных незрелых семян смолевки полноценные ростки. Их пересадили в почву.
Таким образом, российские исследователи смогли впервые воскресить растение, семена которого пролежали десятки тысяч лет в условиях вечной мерзлоты.