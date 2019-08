В России прорастили семена возрастом 30 тыс. лет

Правообладатель иллюстрации YASHINA PNAS Image caption Семена дали полноценные растения, слегка отличающиеся от современных

Российские ученые сумели вырастить небольшое растение из семени, которое было найдено в слоях вечной мерзлоты.

Свои выводы биологи из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По их мнению, этому семени около 30 тысяч лет. Растение - смолевка узколистная - широко распространено на территории Якутии и в наши дни.

Исследования проводились под руководством доктора геолого-минералогических наук Давида Гиличинского, главы лаборатории криобиологии. Ученый скончался за два дня до выхода статьи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Самые древние семена, которые удавалось прорастить до сих пор, - семена финиковой пальмы, сохраненные защитниками еврейской крепости Мосада в Израиле - были возрастом около 2000 лет.

На берегах Колымы

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Суслики до сих пор устилают свои гнезда стеблями этого растения

Группа российских биологов занималась изучением останков растений, найденных в вечной мерзлоте на глубине 38 метров в Магаданской области.

На берегу реки Колымы часто находят пласты с отложениями замороженных растений, относящихся к периоду позднего плейстоцена - это примерно 40-25 тысяч лет назад.

Смолевка узколистная - низкорослый многолетний кустарник - растет в Якутии и обладает высокой устойчивостью к глубокому охлаждению.

Семена сохранились в замерзших гнездах древних сусликов, которые обустраивали свои жилища из стеблей смолевки.

Группе криобиологов в подмосковном Пущино удалось получить из нескольких размороженных незрелых семян смолевки полноценные ростки. Их пересадили в почву.

Таким образом, российские исследователи смогли впервые воскресить растение, семена которого пролежали десятки тысяч лет в условиях вечной мерзлоты.