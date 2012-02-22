Дельфины достойны прав человека, считают ученые

Правообладатель иллюстрации Image caption Мозг дельфинов настолько сложен, что заставляет думать о них как об индивидуумах

К дельфинам нужно относиться как к "личностям", их права на жизнь и свободу нужно уважать, решили ученые, обсуждавшие эту тему на форуме в Канаде.

Специалисты по философии, охране природы и поведению животных хотят добиться поддержки для "Декларации прав китообразных".

Они уверены, что дельфины и киты обладают достаточным разумом, чтобы оправдать применение к ним таких же этических принципов, как у людей.

Признание их прав означало бы конец китобойному промыслу и неволе, а также использованию дельфинов и китов для развлечения.

Решение было принято на ежегодном собрании Американской ассоциации по продвижению науки, которое проходило в канадском городе Ванкувере. Это крупнейшая научная конференция мира.

Вывод основан на многолетних исследованиях, показавших, что дельфины и киты обладают крупным и сложно устроенным мозгом, а также самосознанием близким к человеческому уровню.

Специалисты полагают, что, не будучи человеческими существами, дельфины и киты являются "людьми" в философском смысле этого слова, и это само по себе заставляет всерьез задуматься об отношении к ним.

"Эй, а вот и я!"

Дельфины как люди В Патагонии у одной из косаток была повреждена челюсть, и она не могла питаться. Остальные члены стаи помогали ей принимать пищу.

В одном эксперименте дельфины должны были нажимать один из двух рычагов, указывая этим на различные звуки, причем некоторые были довольно похожи. Нажимая на третий рычаг, они должны были показать, что хотят пропустить очередной тест, если он покажется им слишком трудным. "В таких ситуациях дельфины реагируют в точности как люди, - говорит Лори Мариино. – Они оценивают свое восприятие, они думают".

Как-то содержащимся в неволе дельфинам устроили вознаграждение в виде рыбы, если они "приберутся" в своем аквариуме. Один из них порвал на кусочки бумажный пакет и стал приносить мусор по кусочку, чтобы получить побольше рыбы.

Известно, что исландские рыбаки и косатки помогают друг другу ловить рыбу. Киты показывают рыбакам, где бросать сеть, а в качестве награды рыбаки делятся с ними частью улова. Затем косатки ведут рыбаков на другое рыбное место.

Профессор этики Том Уайт из Университета Лойолы Мэримаунта (Лос-Анджелес) автор книги "В защиту дельфинов: новый моральный рубеж", считает что дельфины хоть и "не люди, но индивидуумы".

"Личность нуждается в индивидуальности. Если принять это в расчет, то преднамеренное убийство такого индивидуума, этически аналогично преднамеренному убийству человеческого существа", - говорит Том Уайт.

По его мнению, "наука показала, что индивидуальность – сознание, самосознание – больше не является чертой, присущей исключительно человеку. И это приводит к самым разным последствиям".

Декларация, которая была изначально согласована в мае 2010 года, содержит заявления о "праве каждого китообразного индивидуума на жизнь", о том, что животные семейства китовых "не могут содержаться в неволе и эксплуатироваться, подвергаться жестокому отношению, лишаться естественной природной среды", они "не являются собственностью какого-либо государства, корпорации, группы людей или отдельного лица".

В документе также говорится, что "права, свободы и нормы, изложенные в данной декларации должны охраняться согласно международному и национальному законодательству".

О том, как научные достижения помогли изменить взгляд на мозг китообразных животных, рассказала психолог Лори Марино из Университета Эмори (Атланта).

По ее словам, вначале мозг дельфинов и китов представлялся ученым в виде огромной аморфной массы, которая не обладала значительным разумом и сложностью. "Оказалось, что их мозг не только огромен, но и невероятно сложен, и сложность его сравнима с нашим мозгом", - отметила она.

Дельфины обладают чувством самовосприятия, они способны узнавать себя в зеркале, добавила Лори Морино.

"Когда вы просыпаетесь утром, смотрите в зеркало и знаете, что это вы, у вас есть чувство собственного "я", - сказала Морино. – У них нечто похожее. Они тоже смотрят в зеркало и говорят себе – "Эй, а вот и я!"