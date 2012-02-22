Дельфины достойны прав человека, считают ученые
К дельфинам нужно относиться как к "личностям", их права на жизнь и свободу нужно уважать, решили ученые, обсуждавшие эту тему на форуме в Канаде.
Специалисты по философии, охране природы и поведению животных хотят добиться поддержки для "Декларации прав китообразных".
Они уверены, что дельфины и киты обладают достаточным разумом, чтобы оправдать применение к ним таких же этических принципов, как у людей.
Признание их прав означало бы конец китобойному промыслу и неволе, а также использованию дельфинов и китов для развлечения.
Решение было принято на ежегодном собрании Американской ассоциации по продвижению науки, которое проходило в канадском городе Ванкувере. Это крупнейшая научная конференция мира.
Вывод основан на многолетних исследованиях, показавших, что дельфины и киты обладают крупным и сложно устроенным мозгом, а также самосознанием близким к человеческому уровню.
Специалисты полагают, что, не будучи человеческими существами, дельфины и киты являются "людьми" в философском смысле этого слова, и это само по себе заставляет всерьез задуматься об отношении к ним.
"Эй, а вот и я!"
Профессор этики Том Уайт из Университета Лойолы Мэримаунта (Лос-Анджелес) автор книги "В защиту дельфинов: новый моральный рубеж", считает что дельфины хоть и "не люди, но индивидуумы".
"Личность нуждается в индивидуальности. Если принять это в расчет, то преднамеренное убийство такого индивидуума, этически аналогично преднамеренному убийству человеческого существа", - говорит Том Уайт.
По его мнению, "наука показала, что индивидуальность – сознание, самосознание – больше не является чертой, присущей исключительно человеку. И это приводит к самым разным последствиям".
Декларация, которая была изначально согласована в мае 2010 года, содержит заявления о "праве каждого китообразного индивидуума на жизнь", о том, что животные семейства китовых "не могут содержаться в неволе и эксплуатироваться, подвергаться жестокому отношению, лишаться естественной природной среды", они "не являются собственностью какого-либо государства, корпорации, группы людей или отдельного лица".
В документе также говорится, что "права, свободы и нормы, изложенные в данной декларации должны охраняться согласно международному и национальному законодательству".
О том, как научные достижения помогли изменить взгляд на мозг китообразных животных, рассказала психолог Лори Марино из Университета Эмори (Атланта).
По ее словам, вначале мозг дельфинов и китов представлялся ученым в виде огромной аморфной массы, которая не обладала значительным разумом и сложностью. "Оказалось, что их мозг не только огромен, но и невероятно сложен, и сложность его сравнима с нашим мозгом", - отметила она.
Дельфины обладают чувством самовосприятия, они способны узнавать себя в зеркале, добавила Лори Морино.
"Когда вы просыпаетесь утром, смотрите в зеркало и знаете, что это вы, у вас есть чувство собственного "я", - сказала Морино. – У них нечто похожее. Они тоже смотрят в зеркало и говорят себе – "Эй, а вот и я!"