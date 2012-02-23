Новые данные: мужчинам не угрожает вымирание

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption В клетках человека есть 23 пары хромосом, из которых одна пара определяет пол

Появились новые данные, опровергающие теории о том, что мужчинам угрожает вымирание.

Ранее несколько исследователей публиковали данные о том, что Y-хромосома, которая имеется только у мужчин, подвергается настолько быстрой генетической деградации, что может вообще исчезнуть через 5 миллионов лет.

В средине ХХ столетия было установлено, что Y-хромосома играет важнейшую роль в определении пола зародыша в ходе эмбрионального развития. Также было известно, что в ней содержится серия генов, отвечающих за процессы сперматогенеза. Было установлено, что хромосома Y содержит всего 78 генов (против тысяч, содержащихся в других хромосомах).

Однако судя по результатам исследования, опубликованного в журнале Nature, генетическая деградация половой хромосомы типа Y практически прекратилась.

Прогнозы генетической катастрофы

Автор вышедшей в 2003 году книги "Проклятие Адама: будущее без мужчин" профессор Брайан Сайкс предсказывал исчезновение мужчин уже через 100 тысяч лет.

Подобные прогнозы, с которым выступили многие генетики в конце 90-х годов, были основаны на сравнениях хромосом типа X и Y у человека. Женская Х-хромосома имеет 800 генов по сравнению всего с 78 в мужской Y-хромосоме.

Дженнифер Хьюз и ее коллеги из института Уайтхеда в Кембридже, штат Массачусетс, решили проверить обоснованность этих утверждений о неминуемой гибели Y-хромосомы.

В статье, опубликованной в журнале Nature в 2005 году, они сравнивали человеческую Y-хромосому с половой хромосомой шимпанзе, линия эволюции которого разошлась с человеческой около 6 миллионов лет назад.

В нынешнем исследовании они изучали Y-хромосому обезьян вида резус, которые отделены от людей 25 миллионами лет эволюции.

Исследователи пришли к выводу, что за последние 6 миллионов лет деградация человеческой Y-хромосомы была минимальной - она не потеряла ни одного гена, а за период 25 миллионов лет число генов уменьшилось на один.

"Y-хромосома никуда не исчезает, а утрата генов практически остановилась, - рассказывает доктор Хьюз. - Мы не можем исключить возможности того, что это может произойти в будущем, но те гены, которые присутствуют в Y-хромосоме, останутся с нами".

"По всей видимости, они выполняют какую-то критически важную функцию, о которой мы пока только догадываемся, однако эти гены неплохо сохраняются в процесс естественной селекции".

Мужчинам ничего не угрожает

Генетическая деградация Y-хромосомы происходила в силу весьма ограниченного обмена генетическим материалом между мужской и женской хромосомами во время размножения. А между парой женских хромосом типа Х такой обмен происходит очень активно. Это означает, что мутации в Y-хромосоме сохраняются от одного поколения мужчин к другому.

"Проблем с Х-хромосомой не возникает, потому что она непрерывно рекомбинируется со своей парой, однако Y-хромосома никогда не рекомбинируется, что делает ее уязвимой для всех этих дегенеративных факторов", - объясняет доктор Хьюз.

Профессор Марк Пейджел, занимающийся проблемами эволюционной биологии в университете Рединга, считает, что будущему мужчин в отдаленной перспективе ничего не угрожает.

"Эта статья убедительно показывает, что утрата генов в Y-хромосоме на ранних этапах эволюции происходит сравнительно быстро, но затем достигает точки, на которой селекция заставляет этот процесс остановиться".