Операция по пересадке лица в США прошла успешно

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Врачи в США провели одну из самых масштабных операций по пересадке лица в истории современной медицины.

В результате операции в Университете Мэриленда 37-летний Ричард Норрис получил новое лицо - в том числе челюсть, зубы и язык.

В течение предшествующих 15 лет пациент вел отшельнический образ жизни, поскольку в результате инцидента с ружьем его лицо так сильно пострадало, что он вынужден был надевать маску перед выходом на улицу.

Расходы на операцию взял на себя ВМФ США - американские военные надеются, что полученный опыт поможет при лечении пострадавших в Ираке и Афганистане.

Операция по пересадке лица Ричарду Норрису продолжалась 36 часов и была одной из пяти операций, осуществленных хирургами-трансплантологами Университета Мэриленда в течение трех суток, в которых использовались органы одного донора.

Возвращение к нормальной жизни

Пятнадцать лет назад Норрис в результате несчастного случая потерял губы и нос; его рот почти потерял способность к движению.

Теперь, по словам главного хирурга Университета Мэриленда Эдуардо Родригеса, он сможет вернуться к нормальной жизни.

По словам врачей, Ричард Норрис уже чистит зубы и бреется, к нему вернулось обоняние.

По оценке Пентагона, подобную операцию могут пройти около 200 раненых военнослужащих.

Первая операция по пересадке лица была проведена во Франции в 2005 году на пациентке, которая пострадала от собственной собаки.

Первая полная пересадка лица была осуществлена год назад в Испании.

Новая жизнь

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Полная пересадка лица кардинально изменила жизнь Ричарда Норриса, который последние 15 лет вел отшельнический образ жизни.

Несчастный случай

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Компьютерная томограмма показывает части лица Норриса, пострадавшие в результате инцидента. Норрис до пересадки лица несколько раз ложился на операции, но до последнего не мог управлять мышцами лица.

Начало операции

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Первая часть операции состояла в удалении поврежденных участков кожи на голове, а также ранее восстановленных носа и челюстей с помощью тканей, полученных в других частях организма.

Пересадка

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Хирурги при помощи компьютерного моделирования пересадили ткани части лица у донора, часть языка, зубы и челюсти. Также были пересажены мимические мышцы и лицевые нервы.

Реабилитация