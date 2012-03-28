Операция по пересадке лица в США прошла успешно
Врачи в США провели одну из самых масштабных операций по пересадке лица в истории современной медицины.
В результате операции в Университете Мэриленда 37-летний Ричард Норрис получил новое лицо - в том числе челюсть, зубы и язык.
В течение предшествующих 15 лет пациент вел отшельнический образ жизни, поскольку в результате инцидента с ружьем его лицо так сильно пострадало, что он вынужден был надевать маску перед выходом на улицу.
Расходы на операцию взял на себя ВМФ США - американские военные надеются, что полученный опыт поможет при лечении пострадавших в Ираке и Афганистане.
Операция по пересадке лица Ричарду Норрису продолжалась 36 часов и была одной из пяти операций, осуществленных хирургами-трансплантологами Университета Мэриленда в течение трех суток, в которых использовались органы одного донора.
Возвращение к нормальной жизни
Пятнадцать лет назад Норрис в результате несчастного случая потерял губы и нос; его рот почти потерял способность к движению.
Теперь, по словам главного хирурга Университета Мэриленда Эдуардо Родригеса, он сможет вернуться к нормальной жизни.
По словам врачей, Ричард Норрис уже чистит зубы и бреется, к нему вернулось обоняние.
По оценке Пентагона, подобную операцию могут пройти около 200 раненых военнослужащих.
Первая операция по пересадке лица была проведена во Франции в 2005 году на пациентке, которая пострадала от собственной собаки.
Первая полная пересадка лица была осуществлена год назад в Испании.