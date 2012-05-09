Простой тест может прогнозировать риск инсульта

Правообладатель иллюстрации na Image caption При проведении теста важна скорость соединения цифр линиями

Простой тест способен прогнозировать риск инсульта со смертельным исходом у пожилых мужчин.

Этот тест, который испытуемые проходят до появления симптомов удара, основан на проведении в максимально короткое время линий, соединяющих изображения цифр в нисходящем порядке.

Судя по результатам исследования, опубликованного в журнале BMJ Open, у мужчин, которые показали наихудшие результаты, риск умереть от первого инсульта в три раза выше, чем у тех, кто занял первые места.

Исследования проводились в течение 14 лет в группе из 1000 испытуемых в возрасте от 67 до 75 лет.

Исследователи считают, что такие тесты способны выявлять скрытые повреждения сосудов головного мозга, когда нет иных очевидных симптомов.

Тихий убийца

Доктор Клэр Уолтон из британской Ассоциации по борьбе с инсультом считает эти результаты интересными.

"Это исследование показывает на ранней стадии изменения в мозгу, которые увеличивают риск инсульта, - говорит она. – Оно носит ограниченный характер и пока неясно, что именно вызывает ухудшение способности проводить линии. Однако уже сейчас появилась возможность выявлять тех, для кого риск инсульта повышен".

Глава группы исследователей доктор Бернис Виберг из Уппсальского университета в Швеции согласна с ней.

"Это очень простой тест, он дешев и легко доступен для клинического использования. Наряду с измерением давления крови он может стать полезным инструментом в оценке риска инсульта, а также в прогнозах уровня смертности после инсульта", - считает она.

Каждый год в Британии более 150 тысяч человек переносит инсульт.