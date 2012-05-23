Ученые используют кожу для восстановления сердца

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Клетки сердечной ткани, полученные с помощью этого метода, можно использовать для лечения заболеваний сердца

Ученым впервые удалось в лабораторных условиях трансформировать клетки кожи человека в клетки сердечной ткани.

Медики надеются, что в конечном итоге этот метод с использованием стволовых клеток будет применяться при лечении тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний.

Исходные клетки берутся у пациента, которому затем производится пересадка полученной ткани, поэтому удается решить проблему тканевой несовместимости.

Первые испытания на лабораторных животных оказались успешными, однако на разработку методов лечение человека уйдут годы. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале European Heart Journal.

Однако уже сейчас стволовые клетки все чаще используются при лечении различных сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета, болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Стволовые клетки обладают способностью трансформироваться в клетки различных типов, которые могут использоваться при регенерации или лечении поврежденных органов.

Востребованная терапия

В Великобритании сердечно-сосудистыми заболеваниями, в основном ишемией сердца, страдают более 750 тысяч человек.

Подобный диагноз означает, что сердце в силу разных причин теряет способность снабжать кровью организм.

Недавно израильские исследователи попытались получить стволовые клетки из кожи человека. Они взяли такие клетки у двух пациентов, страдающих ишемией сердца, и ввели их в специальный раствор, способствующий росту стволовых клеток.

Полученные культуры клеток были идентичны здоровым клеткам сердечной ткани. Когда эти живые клетки были введены в организм подопытной крысы, они стали немедленно образовывать соединения с сердечной тканью животного.

Руководитель группы профессор Лиор Гепштейн считает, что этот метод имеет огромное будущее.

"Мы продемонстрировали, что вполне возможно брать клетки кожи у пожилого человека, страдающего сердечно-сосудистым заболеванием, и получать из них живые клетки сердечной ткани, которые молоды и здоровы и представляют собой эквивалент его собственных сердечных клеток в момент рождения", - говорит ученый.

Исследователи указывают, что им требуются время на испытания на подопытных животных, прежде чем они перейдут к клиническим испытаниям на человеке.