"Хаббл" показал, как столкнутся Андромеда и Млечный Путь

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Туманность Андромеды и Млечный Путь под действием взаимного притяжения постепенно приближаются друг другу

Астрономы с помощью космического телескопа "Хаббл" попытались более точно определить время столкновения двух галактик – Млечного Пути с Туманностью Андромеды.

Туманность Андромеды и Млечный Путь под действием взаимного притяжения постепенно приближаются друг другу, и, как ожидают ученые, приблизительно через четыре миллиарда лет начнется процесс их слияния. А еще через два миллиарда лет они будут выглядеть как одна галактика.

Вероятность того, что такие космические процессы каким-то образом могут представлять опасность для Солнца и окружающих его планет, весьма мала.

После слияния галактик ночное небо с Земли будет выглядеть весьма захватывающе – если, конечно, через миллиарды лет на нашей планете еще будет кто-либо из рода человеческого, кто сможет любоваться ночным небом.

"Сегодня галактика Андромеды с Земли выглядит как маленький нечеткий объект. Астрономы впервые рассмотрели его более тысячи лет назад", - говорит Роланд ван дер Марель из Научного института космического телескопа в Балтиморе.

"Мало что занимает людей больше, чем вопросы, связанные с космосом. И мы можем предсказать, что этот маленький нечеткий объект в один прекрасный день может поглотить наше Солнце и всю Солнечную систему", - добавляет астроном.

Поперечная скорость движения

Давно известно, что эти две галактики движутся навстречу друг другу.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption После слияния галактик ночное небо с Земли будет выглядеть захватывающе, говорят ученые

Расстояние между ними составляет приблизительно 2,5 млн световых лет, и они приближаются друг к другу со скоростью 400 тысяч км/час.

"Нам необходимо знать не только, как Андромеда передвигается по направлению к нашей галактике, но и какова поперечная скорость, потому что это поможет нам понять, пройдет ли Андромеда мимо нас или же она движется прямо на нас", - говорит ван дер Марель.

"Астрономы пытались измерить поперечную скорость в течение века. Однако успеха добиться не удалось, потому что все доступные на тот момент технологии не позволяли этого сделать. И вот впервые, используя возможности космического телескопа "Хаббл", мы смогли измерить эту скорость, которую еще называют "собственным движением", - рассказывает Марель.

Компьютерная визуализация предстоящего события, созданная специалистами Научного института космического телескопа, показывает, как две галактики, соединившись, образуют одну галактику эллиптической формы.

Однако в процессе слияния двух галактик столкновения звезд произойти не должно, поскольку расстояние между ними достаточно велико.

Тем не менее, как уверены исследователи, в результате происходящих перемещений, изменится и расположение Солнечной системы.

Ученые, основываясь на своих наблюдениях, говорят, что небольшой спутник Андромеды - М33 ("Галактика Треугольника") - также будет вовлечена в процесс слияния.