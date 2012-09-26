"Хаббл" увидел самые ранние галактики

Image caption Новое изображение содержит более 5000 галактик.

Космическому телескопу "Хаббл" удалось получить изображение чрезвычайно далеких галактик, сформировавшихся вскоре после Большого Взрыва, в результате которого, как считают, возникла Вселенная.

В американском аэрокосмическом агентстве НАСА изображение назвали "eXtreme Deep Field", то есть "Область экстремально дальнего обзора".

Фотография позволила выявить множество галактик, которые ранее не были видны из-за их гигантского расстояния от нас.

Изображение "Область экстремально дальнего обзора" было собрано путем синтеза более 2000 фотографий одного и того же небольшого участка звездного неба, сделанных Хабблом в разное время в течение последнего десятилетия.

Это изображение станет бесценным источником данных для астрономов. Оно четко отслеживает этапы эволюции галактик – от совсем молодых до уже сформировавшихся - таких как, например, наша галактика Млечный Путь.

Лучше и лучше

Из более чем пяти тысяч галактик, выявленных в новом изображении, одна претендует на звание одной из самых далеких (и, соответственно, самых древних): предположительно, она была сформирована через 450 миллионов лет после Большого Взрыва. Ученые предполагают, что Большой Взрыв - то есть момент возникновения Вселенной и начала ее расширения - произошел 13,7 миллиардов лет назад.

Астрономические объекты, выявленные с помощью этого метода, станут предметом дальнейшего долгого и пристального изучения.

"Область экстремально дальнего обзора" на самом деле – это улучшенная версия другого изображения, названного "Область сверхдальнего обзора "Хаббла".

То изображение было скомпоновано из фотографий, собранных за 2003 и 2004 годы.

Изображение "Область экстремально дальнего обзора" будет дополнено после того, как в 2018 году на орбиту выйдет преемник Хаббла, космический телескоп "Джеймс Уэбб".

Этот телескоп следующего поколения будет оснащен большим зеркалом и более чувствительными инфракрасными приборами. Это позволит ему вглядеться еще дальше и глубже во Вселенную.