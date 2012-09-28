Древнюю статуэтку бога со свастикой изваяли из метеорита

Image caption Статуэтка сделана из метеорита, который упал на Землю 15 тысяч лет назад

Древнюю буддистскую статуэтку, найденную немецкой экспедицией в тридцатых годах прошлого века в Тибете, изваяли, как оказалось, из редкого метеоритного железа.

Возраст статуэтки со свастикой на животе, по словам исследователей, составляет около 1000 лет.

Она изготовлена из железного сплава с большим содержанием никеля - предположительно, из куска метеорита Чинга, упавшего на Землю около 15 тысяч лет назад.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Meteoritics and Planetary Science.

Вопрос происхождения

Статуэтку высотой 24 см и весом 10 кг назвали "Железный человек".

Ее история скорее напоминает сюжет одного из приключенческих фильмов цикла об Индиане Джонсе, нежели сухой научный трактат.

Она была обнаружена в 1938 году немецким исследователем Эрнстом Шафером.

Его экспедицию поддержали нацисты, в частности, глава СС Генрих Гиммлер, который верил, что корни арийской расы следует искать в Тибете.

После того как "Железного человека" доставили в Германию, статуэтка попала в частную коллекцию, и до 2007 года была недоступна посторонним взглядам.

Новый владелец статуэтки решил обратиться к ученым, чтобы выяснить ее происхождение.

Редкий вид метеорита

"С первого взгляда я был абсолютно уверен, что она изготовлена из метеорита", - заявил доктор Эльмар Бюхнер из Штутгартского университета, проводивший анализ металла.

По его словам, подсказкой могут стать небольшие сглаженные углубления на поверхности металла, напоминающие вмятины пальцев на глине. Они возникают, когда поверхность метеорита плавится.

Результаты исследования нас просто потрясли. Да, это осколок метеорита, но изумляет то, что вдобавок к этому нам удалось установить его происхождение: он был частью метеорита Чинга Эльмар Бюхнер, ученый из Штутгарта

Более детальные анализы показали, что материалом для статуи послужил атаксит – вид метеорита, который очень редко встречается на Земле.

"В нем очень высокое содержание никеля и кобальта. Атакситы составляют менее 0,1% от общего числа метеоритов и менее 1% от общего числа железных метеоритов. Так что это редчайшая находка".

Испокон веков многие народы считали метеориты знамением Бога. Древние инуиты изготовляли из "небесных" камней ножи и ювелирные украшения.

Однако определить, откуда именно прибыл "железный гость", всегда было очень трудно.

В случае же с "Железным человеком" немецких и австрийских ученых ожидал сюрприз: им удалось связать изучаемый ими металл с определенным событием в истории метеоритов.

Бесценное произведение

Исследователи полагают, что буддийская статуя была вырезана из куска железного метеорита, который упал на границе Монголии и Восточной Сибири около 15 тысяч лет назад.

Осколки метеорита были обнаружены золотоискателями только в 1913 году, однако индивидуальный фрагмент, из которого вырезан "Железный человек", был найден гораздо раньше - возможно, несколько столетий назад.

"Результаты исследования нас просто потрясли, - говорит доктор Бюхнер, - да, это осколок метеорита, но изумляет то, что вдобавок к этому нам удалось установить его происхождение: он был частью метеорита Чинга".

По мнению ученых, статуя Вайшраваны, одного из четырех буддийских "небесных царей", относится к периоду добуддийской тибетской религии Бон, существовавшей в Азии около тысячи лет тому назад.

По мнению Эльмара Бюхнера, если это предположение подтвердится, то речь идет о бесценной и уникальной находке в мировом масштабе.

"Об уникальности материала, из которого вырезана статуэтка, не подозревали ни сам ваятель, ни нацисты", - говорит он.

И, поддерживая тему голливудского боевика, доктор Бюхнер заявляет, что "Железный человек" обладает определенной аурой: "Он производит колоссальное впечатление. В прошлом статуэтка бога была полностью позолочена, за ней скрывается великая тайна".