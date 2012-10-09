Нобеля по физике дали за работу с квантовыми системами

Image caption Работы Ароша и Уайнленда могут лечь в основу создания вычислительных машин будущего, так называемых квантовых компьютеров

Лауреатами Нобелевской премии в области физики стали француз Серж Арош и американец Дэвид Уайнленд за исследования в области экспериментальной квантовой механики.

Их изыскания могут в будущем стать основой для создания суперкомпьютеров.

По словам членов Нобелевского комитета, работы Ароша и Уайнленда могут лечь в основу создания вычислительных машин будущего, так называемых квантовых компьютеров.

Эти исследования также помогут создать чрезвычайно точные часы, которые в будущем позволят установить новый стандарт времени.

Оба ученых специализируются на "спутанных состояниях" квантовых систем. Это феномен физики частиц, обнаруженный во время экспериментов, но достаточно не изученный. Речь идет о взаимодействии двух частиц, которые влияют друг на друга даже на расстоянии. Их связь и взаимодействие происходят мгновенно и длятся после того, как их разъединят в пространстве.

Кроме того, частицы приобретают состояние "суперпозиции", которое и дает надежду на создание суперкомпьютеров.

Мне на самом деле повезло: я шел по улице, и недалеко была скамейка, так что я смог сразу сесть, когда услышал эту великолепную новость Профессор Серж Арош

В нынешних компьютерах данные кодируют с помощью двоичного кода, то есть бит может означать либо ноль, либо единицу. В суперкомпьютерах квантовый бит будет означать ноль, единицу или и ноль, и единицу одновременно. Это может чрезвычайно увеличить объемы информации, которую можно хранить, и откроет путь к сверхсложному моделированию.

Премия составляет 1,2 млн долларов, и лауреаты разделят ее поровну.

Скамейка помогла

Профессору Арошу позвонили прямо во время пресс-конференции, на которой объявляли лауреатов.

"Мне на самом деле повезло: я шел по улице, и недалеко была скамейка, так что я смог сразу сесть, когда услышал эту великолепную новость", - рассказал он.

Дэвид Уайнленд родился в 1944 году в Милуоки. Сейчас он работает в американском Национальном институте стандартов и технологий. Серж Арош также родился в 1944 году, но в Касабланке (Марокко), а ныне сотрудничает с парижскими университетами Высшая нормальная школа и Коллеж де Франс.

Накануне Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по медицине. Ее получили Джон Гердон и Синъя Яманака, исследующие стволовые клетки и клонирование.

В среду объявят обладателей премии по химии, а в четверг - по литературе. В пятницу объявят лауреатов Нобелевской премии мира, а в понедельник так называемую "нобелевскую неделю" завершит объявление лауреатов премии по экономике.

Сами награды будут вручать 10 декабря - в годовщину смерти основателя премии Альфреда Нобеля.