Image caption Прохождение планеты по диску звезды фиксируется земными и орбитальными телескопами

Астрономы обнаружили экзопланету, которая обращается по сложной орбите вокруг четырех звезд. Отдаленная от Земли на 5 тысяч световых лет планета входит в двойную звездную систему, которая в свою очередь обращается вокруг другой звездной пары.

Это первый наблюдаемый случай такого рода.

Планета, получившая имя PH1 по названию сайта астрономов-любителей Planethunters.org, была обнаружена двумя непрофессиональными астрономами.

Она является газовым гигантом, по размеру сходным с Нептуном, а ее диаметр в 6 раз больше земного.

Редкая находка

Астроном Крис Линтотт из Оксфордского университета считает, что такой космический объект мог возникнуть только в результате стечения весьма редких обстоятельств.

"Все четыре звезды, которые воздействуют на планету своим притяжением, создают чрезвычайно сложную гравитационную среду. Однако при этом планета движется по стабильной орбите, - заявил астроном. – Это трудно объяснить и еще труднее предугадать".

Image caption Новая экзопланета является газовым гигантом размером примерно с Нептун

Двойные звездные системы широко распространены. Однако планеты в таких системах встречаются сравнительно редко. Открытие планетной системы у двойной звезды, входящей в систему из еще одной двойной звезды, является исключительной редкостью.

"До сих пор было известно о существовании шести экзопланет на устойчивых орбитах в системах двойных звезд, и все они обращаются на очень близком расстоянии от звезд", - говорит доктор Линтотт.

Компьютерный анализ данных полностью пропустил эту систему. Это означает, что могут существовать и другие звездные системы, которые прошли мимо нашего внимания Крис Линтотт, <br>астроном

"Это говорит нам, что планеты способны формироваться во внутренних районах протопланетных дисков, которые состоят из пыли и газов. Это может пролить свет на общие механизмы формирования планет", - считает британский астроном.

Планета PH1 была обнаружена двумя американскими любителями, использующими сайт Planethunters, – Кияном Джеком из Сан-Франциско и Робертом Галиано из Коттонвуда в Аризоне.

Они обнаружили слабые отклонения в световом излучении этой звездной системы, которые сигнализировали о прохождении планеты перед одной из звезд. Группа профессиональных астрономов подтвердила их открытие, используя телескопы обесерватории Кека на горле Мауна-Кеа на острове Гавайи.

Сайт Planethunters ("Охотники за планетами") был создан в 2010 году с целью использования в астрономии способностей человека при распознавании образов; этот сайт публикует изображения звезд, получаемые с помощью американского орбитального телескопа "Кеплер".

Своими глазами

Image caption Обсерватория Кек на Гаваях подтвердила открытие астрономов-любителей

"Кеплер" был запущен в космос в марте 2009 года с целью поиска планет земного типа, обращающихся вокруг других звезд. Он способен воспринимать малейшие колебания в интенсивности излучения звезд, которые сигнализируют о прохождении экзопланеты перед ее видимым диском.

Посетители сайта Planethunters получают доступ к этим астрономическим данным и могут принять участие в распознавании полученных изображений.

"Компьютерный анализ данных полностью пропустил эту систему. Это означает, что могут существовать и другие звездные системы, которые прошли мимо нашего внимания. Мы только что разместили на сайте большой объем новых данных, которые помогут найти новые звезды с экзопланетами, - говорит доктор Линтотт. - Мы используем человеческие методы распознавания изображений, которые способны определять объекты, недоступные для компьютерного анализа".

С декабря 2010 года более 170 тысяч человек приняли участие в проекте Planethunters.org, анализируя изображения звезд, которые могут обладать планетами.