Как прыжок Феликса Баумгартнера чуть не отменили

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Австриец Феликс Баумгартнер стал первым в истории человеком, сумевшим преодолеть в свободном падении звуковой барьер, однако сильный приступ клаустрофобии, произошедший из-за особенностей скафандра, в котором он совершил прыжок с высоты 39 километров, чуть не стал причиной срыва программы.

43-летний парашютист до этого никогда не прыгал с такой большой высоты. Поэтому для благополучного приземления ему требовалось быть не только парашютистом, но и летчиком-испытателем.

Его высотный костюм нового поколения был сделан той же компанией, которая производит скафандры для астронавтов. Однако, если астронавты в среднем проводят примерно две тысячи часов в костюмах во время предполетных испытаний, то у Баумгартнера для этого было лишь 20 часов.

Документальный фильм Би-би-си, снятый совместно с телеканалом National Geographic, повествует о тех испытаниях, через которые пришлось пройти австрийцу за четыре года подготовки к прыжку.

"Когда костюм был на мне, и я чувствовал его, вдыхал запах резины, мне становилось не по себе", - сказал Баумгартнер.

Австрийцу было настолько некомфортно, что ему пришлось устроить годовой перерыв в тренировках. Он вернулся в Австрию и прошел курс лечения гипнозом, чтобы преодолеть все внутренние барьеры и идти до победного конца.

"Я никогда не поднимался так высоко, и мысленно представлял, как вернусь на землю живым", - говорит он.

"Нет условий для жизни"

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Ранее рекорд по высоте свободного падения принадлежал американцу Джо Киттингеру

Полковник американских ВВС в отставке Джо Киттингер, которому раньше принадлежал рекорд по высоте свободного падения, держал связь с Баумгартнером из центра управления на аэродроме в городе Росуэлл в штате Нью-Мексико. Он лучше, чем кто-либо понимал все связанные с этим риски.

"Вакуум, пустота – они готовы убить тебя мгновенно. Там нет условий для жизни, отсутствует давление, очень холодно, солнечный свет бьет в глаза. Если что-то сломается, то тогда тебе конец", - объясняет он.

Спонсором проекта выступил производитель энергетического напитка Red Bull, который поставил условие: необходимо было управиться за 12 месяцев. Однако ученым торопиться несвойственно.

Баумгартнер не мог контролировать многие аспекты подготовки. "Мне необходимо доверять ученым. Если что-то пойдет не так, то останешься наедине с собой, и это очень страшно", - сказал австриец.

Его выживание во многом зависело от высотного костюма. Даже опытные астронавты не сразу привыкают к скафандрам, а парашютисту нужно было совершить в нем прыжок.

Одно из главных опасений участников проекта заключалось в том, что костюм может не выдержать высоты. Начиная с 19 километров, давление воздуха настолько низкое, что при температуре в 36,6 градусов (температура человеческого тела) вода начинает закипать.

"На такой высоте нет обычного атмосферного давления, которое удерживает газы в крови, поэтому тело начинает выпускать их. Из каждого отверстия в теле начинает истекать жидкость. Это похоже на фильм ужасов", - сказал руководитель проекта Арт Томпсон.

Костюм за полтора миллиона долларов

Стоимость сделанного вручную костюма Баумгартнера составила более полутора миллионов долларов. В его создании в течение полугода принимали участие 30 человек. Теоретически, в этом костюме Баумгартнер мог бы прогуляться по поверхности Луны.

Часть подготовки включала в себя привыкание австрийца к костюму, чтобы он чувствовал себя в нем максимально удобно, но скафандр все равно сильно стеснял его движения.

"Сложно описать ощущения. Движения полностью скованные. Трудно дышать. В этом костюме ничего не чувствуешь, - говорит парашютист. - Когда я прыгаю с парашютом, даже зимой, я не одеваю перчатки. Я хочу, чтобы воздух обтекал меня. Я хочу чувствовать скорость и температуру".

Примерив костюм в первый раз, он сказал, что "внешний мир как будто больше не существует".

"Есть только ты. Трудно дышать и справляться с чувством одиночества. Начинаешь думать о прыжке, сидя в подъемном стратостате два часа, поднимаясь выше и выше, полностью теряешь связь с землей. Если что-то пойдет не так, расплачиваться придется тебе", - сказал австриец.

Борьба со страхом

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Во время подготовки Баумгартнеру пришлось бороться с главным страхом – желанием сказать команде снять с него костюм.

"В костюме на Земле я не мог даже встать на ноги. Чем выше поднимаешься в нем, тем сильнее он надувается, поэтому двигаться становится сложнее. Чувствуешь, как сжимается желудок, чувствуешь, как быстрее бьется сердце", - вспоминает он.

Во время проверки перед подъемом на высоту выяснилось, что обогреватель маски Баумгартнера не работал. Это означало, что при каждом выдохе маска запотевала. Команда просчитала риск и решила не прерывать прыжок, установив причины неисправности.

В начале прыжка также возникли опасения по поводу безопасности полета Баумгартнера. Сразу после начала полета ему необходимо было принять позу "дельта" – голова направлена вниз, руки прижаты к телу.

Его прыжок из капсулы прошел идеально, однако, преодолев звуковой барьер, парашютист начал крутиться, что вызвало панику в центре управления.

Если бы он не выровнял падение, кровь бы прилила к мозгу, что могло привести к аневризме, травме и смерти. Но Баумгартнер сумел вытянуть руки и стабилизировать падение перед тем, как раскрыть парашют и побить рекорд.