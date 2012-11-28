Темное дело: странные вещи, которые мы делаем во сне

В последнее время все больше людей обращаются к врачам с жалобами на расстройство сна, при этом некоторые из них совершают во сне довольно экстравагантные поступки.

Клиники, специализирующиеся на подобных расстройствах, переживают невиданный прежде наплыв пациентов.

Этому не стоит удивляться. В одной только Британии более 30% населения в настоящее время страдает от бессонницы или иных нарушений сна, свидетельствуют данные британской Организации психического здоровья. Это может иметь довольно серьезные психические и физиологические последствия.

По информации из клиник, каждую неделю к ним поступают по направлениям до 50 новых пациентов - в пять раз больше, чем десятилетие назад. Такой солидный прирост связывают с повышением информированности населения о расстройствах сна и тем, что больше людей стали рассказывать о своих проблемах врачам.

Кроме того, клиники сегодня все чаще имеют дело с различными странностями, которые люди совершают во сне. При этом некоторые чудачества становятся все более широко распространенными. Что же это за странности?

Слепой набор

Image caption Что происходит в голове спящего человека, для науки во многом остается загадкой

Технологии занимают значительное место в нашей жизни, поэтому нет ничего невероятного в том, что мы наблюдаем новые формы поведения во сне, связанные с ними.

Все больше людей жалуется на то, что отправляют во сне текстовые сообщения, говорит доктор Кирсти Андерсон, возглавляющая службу неврологии сна в подразделении Национальной службы здравоохранения в Ньюкасле. С учетом того, что мобильный телефон есть сегодня у 92% британцев, это не должно удивлять. Многие, засыпая, кладут сотовый рядом с собой.

"Для людей вполне нормально делать во сне те вещи, которые они регулярно делают на протяжении дня", - говорит Андерсон.

Подобное поведение относят к группе расстройств, называемых парасомния. Эти непроизвольные, нежелательные действия, совершаемые во сне, могут быть как совершенно безобидными, вроде спонтанного открывания глаз без пробуждения, так и весьма опасными: известны случаи, когда люди водили автомобиль в сомнамбулическом состоянии. У Андерсон был однажды пациент, который во сне мог аккуратно разобрать на части дедушкины часы.

Сколько надо спать? Потребности человека во сне варьируются в зависимости от различных факторов, но в среднем составляют от 5 до 11 часов в сутки

Питон - 18 ч

Кошка - 12.1 ч

Овца - 3,8 ч

Жираф - 1,9 ч

Что происходит в нашем мозгу во время подобных эпизодов, до сих пор остается загадкой. Исследований по этой теме проводилось очень мало, главным образом из-за больших трудностей со сбором данных.

"Проблема в том, что в контролируемых условиях в клинике люди крайне редко совершают подобные поступки, - сетует доктор Крис Идзиковски, директор Эдинбургской клиники сна. - Однако в ближайшие годы эта область исследований должна получить новый импульс, поскольку теперь у нас есть необходимое оборудование для того, чтобы фиксировать поведение людей в их собственных постелях".

Утешает то, что СМС-ки, отправляемые людьми во сне, чаще всего лишены смысла. Несмотря на то, что люди во сне повторяют те же действия, что и в течение дня, получается это, как правило, более неуклюже.

Ночное обжорство

Image caption Ночному чревоугодию бывают подвержены те, кто до этого изнурял себя голодом или сидел на диете

Необъяснимо пустые кастрюли и беспорядок на кухне - привычная картина, которую обнаруживают некоторые сомнамбулы после пробуждения. Желание перекусить чего-нибудь во сне - не слишком большая проблема, однако в более тяжелых случаях это уже классифицируют как синдром ночной еды, который необходимо лечить.

Страдающие этим недугом могут совершать набеги на кухню по нескольку раз за ночь, однако, проснувшись, ничего об этом не помнят. Нередко это приводит к набору избыточного веса, что влечет за собой весь комплекс соответствующих проблем - и физиологических, и психических. Кроме того, есть риск подавиться пищей во сне.

Как и другие странные повадки во сне, ночное обжорство часто возникает на фоне различных парасомний, что, по данным врачей, регулярно испытывают полмиллиона жителей Британии. Питание во время сна зачастую связано с тем, что люди делали перед тем, как отправиться спать.

Это инстинктивное поведение, люди в это время не осознают своих действий. В состоянии глубокого сна мы не способны на принятие рациональных решений или моральную оценку своих поступков Крис Идзиковски, <br>директор Эдинбургской клиники сна

"Сомнамбулы часто совершают простые действия, которые до определенной степени имеют смысл, вроде того, чтобы пойти поесть, если лег спать голодным или весь день сидел на диете", - говорит Андерсон.

В более сложных случаях - например, когда кто-то занимается во сне приготовлением пищи, - по сути человек бодрствует, однако наутро ничего не помнит об этом. Это род амнезии, говорит профессор Джим Хорн из центра по исследованиям сна университета Лафборо.

"Как правило, они испытывают состояние спутанного пробуждения. В подобных, более экстремальных случаях нельзя относить эту проблему собственно ко сну. Зачастую это может быть, например, стрессовое состояние, влияющее на качество сна", - объясняет профессор Хорн.

Беспробудный секс

Image caption Начинающий среди ночи приставать супруг может не осознавать своих действий

Сексомния - расстройство, при котором спящие занимаются сексом, - попало в сферу общественного внимания лишь в недавние годы. Как отмечают эксперты, исследований на эту тему до сих пор проводилось очень мало, однако число обращений с подобными жалобами растет.

На частоту проявления этих отклонений влияет стресс, прием алкоголя или лекарственных препаратов. Расстройство может проявлять себя по-разному, в спектре от небольших девиаций, не доставляющих особого беспокойства окружающим, до полноценного полового акта, подчас с серьезными последствиями.

Идзиковски выступает в качестве эксперта на судебных процессах, где в частности слушаются дела об изнасилованиях и других сексуальных преступлениях.

По его словам, сексомния является проявлением парасомнии. Чаще всего она происходит в стадии глубокого сна, когда отключаются участки головного мозга, отвечающие за разумную деятельность и контроль обстановки, но остаются активными области, регулирующие базовые потребности, в том числе половое влечение.

"Это инстинктивное поведение. Люди в это время не осознают своих действий, - говорит Идзиковски. - В состоянии глубокого сна люди не способны на принятие рациональных решений или моральную оценку своих поступков". По словам доктора, он не устает поражаться тому, с какими нарушениями сна люди могут жить на протяжении многих лет, часто даже не осознавая, что им можно помочь.

Без дыхания

Если спящий человек перестает дышать, это часто бывает вызвано расстройством, известным как синдром обструктивного апноэ сна. Хоть оно и не является чем-то новым, все больше пациентов получают направления в специализированные клиники с этим диагнозом. Поскольку одним из факторов риска является ожирение, эксперты предсказывают, что число обращений продолжит расти.

Напиться и забыться Многие не подозревают, что лишняя рюмка или бокал отнюдь не способствуют здоровому сну. К такому выводу пришло исследование, проведенное по заказу британского правительства. Почти половина из двух тысяч опрошенных потребителей спиртного сообщили, что испытывают усталость на следующий день после того, как превысили рекомендуемую норму.

58% опрошенных не имели представления о том, что превышение рекомендуемой нормы приводит к нарушениям сна.

Алкоголь мешает мозгу выделять антидиуретический гормон вазопрессин, который дает почкам сигнал реабсорбировать воду, которая иначе попадает в мочевый пузырь. Без этого сигнала человеку требуются более частые походы в туалет.

Потеря этой влаги может также приводить к головной боли, возникающей во внутренней оболочке черепа.

Сопровождаемое, как правило, очень громким храпом, апноэ во сне возникает, когда расслабленные мышцы глотки коллапсируют, блокируя верхние дыхательные пути. Остановка дыхания продолжается чаще всего пару десятков секунд, хотя в тяжёлых случаях может достигать 2-3 минут. Чтобы начать дышать снова, спящему надо кратковременно проснуться, в результате сон становится изматывающим и не приносит отдыха.

"Я был дико напуган, когда врачи сказали, что у меня останавливается дыхание почти на полминуты, - рассказывает один пациент. - Меня приводила в состоянии паники мысль, что я регулярно перестаю дышать, да еще так надолго. Я думал, что у меня есть проблема с храпом, но не знал, что все настолько серьезно".

Доктор Идзиковски рассказал о 47-летнем шофере грузовика, который из-за остановки дыхания был вынужден просыпаться ночью до 50 раз в час. В экстремальных случаях это доходило до 80 раз.

"Страдающий этим недугом часто не помнит своих пробуждений. Из-за отсутствия должной связи между мозгом и телом человек бодрствует, но не осознает этого. На то, чтобы мозг установил связь с телом, может уйти около минуты, прежде чем человек осознает себя проснувшимся, - говорит эксперт. - В результате больной не способен заснуть глубоким сном, который необходим для восстановления сил. Проснувшись утром, такой человек чувствует себя чрезвычайно разбитым".

Если подобное расстройство испытывает шофер, машинист поезда, оператор сложных механизмов или авиадиспетчер, это может привести к большой беде.

"Взрыв мозга"

Представьте: вы мирно засыпаете в постели, и внезапно будто бомба взрывается у вас в голове. Это называют синдромом "взрывающейся головы" - когда внутри черепной коробки словно раздается резкий оглушительный грохот.

Это еще один случай парасомнии. Те, кому приходилось его испытывать, описывают его как разрыв снаряда, раскат грома, удар в литавры или ружейный залп, происходящий изнутри головы во время засыпания. Это не больно, однако же способно доставить довольно неприятные ощущения. Известны случаи, когда люди спешили выглянуть в окно, так как полагали, что где-то рядом взорвалась бомба.

Image caption Синдром "взрывающейся головы" безболезнен и неопасен, однако может всерьез испугать

Одни эксперты говорят, что такой недуг встречается достаточно редко, но, по словам Андерсон, в последние годы к ней все чаще стали приходить пациенты с такими жалобами. Она называет это сенсорным эквивалентом чувства внезапного резкого толчка или падения, которые многие испытывают в момент засыпания.

"Люди слышат по-настоящему громкий взрыв или удар в тот момент, когда они погружаются в сон, после чего выясняется, что это не могло произойти снаружи, поскольку больше никто этого не слышал. Иногда люди видят яркие вспышки света, - говорит Андерсон. - Этот эффект совершенно не опасен, однако способен внушить тревогу, поэтому мы просто стараемся успокоить тех, кто обращается к нам с жалобами".

Впрочем, в некоторых случаях страдающим от синдрома "взрывающейся головы" приходится прописывать лекарства: когда люди встревожены настолько, что боятся ложиться спать.

В большинстве случаев такие вспышки происходят бессистемно и установить какие-либо закономерности невозможно. Они могут продолжаться годами и серьезно влиять на качество жизни.