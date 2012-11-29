Черная дыра в небольшой галактике поразила астрономов

Image caption Среди зафиксированных на этом снимке галактических объектов есть гигантское облако газа и пыли, окружающее черную дыру

Астрономы обнаружили огромную черную дыру, вторую по масштабам из до сих пор наблюдавшихся, которая расположена в очень древней и сравнительно небольшой галактике.

Галактика NGC 1277 в четыре раза уступает по размерам Млечному пути, однако в ней расположена черная дыра с массой, в 4 тысячи раз превышающей массу черной дыры в центре нашей галактики.

В статье, опубликованной в журнале Nature, говорится, что масса этой черной дыры эквивалентна 17 млрд масс нашего Солнца.

Это открытие трудно совместить с существующими моделями развития черных дыр, которые исходят из положения, что они эволюционируют параллельно с эволюцией окружающей их галактики.

Черные дыры не наблюдаются в оптическом диапазоне, так как поглощают все видимое излучение, и поэтому оценка их массы - непростая задача для астрономов.

Они ищут черные дыры по косвенным признакам, среди которых самым важным является мощное рентгеновское излучение, источниками которого являются потоки газов и пыли, разогнанных гравитацией черной дыры до релятивистских скоростей.

В нашей галактике - Млечном пути - массу объекта под названием Стрелец А, который находится в галактическом центре и окружен мощным пылегазовым облаком, можно оценить по поведению звезд, оказавшихся в поле его притяжения.

У астрономов ответа нет

Астрономы ввели особый параметр для оценки воздействия на звезды сверхмассивных черных дыр - разброс или дисперсия скоростей.

Астрономы в США, использующие телескоп Хобби-Эберли в штате Техас, составили на основе своих наблюдений список из почти 900 галактик, в которых наблюдаются сверхмассивные черные дыры.

Доктор Ремко ван дер Босх и его коллеги по группе исследователей были озадачены тем, что некоторые из крупнейших дыр в этом списке располагались в небольших по размерам галактиках.

Что мы знаем о черных дырах Черные дыры обладают невероятной плотностью и гравитацией, которая захватывает даже видимое излучение

Средняя по размерам черная дыра может обладать массой равной массе тысячи Солнц, причем ее диаметр может не превышать диаметр Земли

Астрономы считают, что в центре большинства крупных галактик находятся супермассивные черные дыры

Среди них была галактика NGC 1277, расположенная в 227 млн световых лет от нас в созвездии Персей. Она видна на одном из снимков, сделанных орбитальным телескопом "Хаббл", что помогает астрономам уточнить их компьютерные модели.

Астрономы пришли к выводу, что в центре нее расположена черная дыра колоссальных размеров, диаметр которой превышает диаметр Солнечной системы, а масса ее составляет 14% массы окружающей ее галактики.

"Движение звезд в центре этой галактике просто невозможно объяснить иначе, как существованием такой сверхмассивной черной дыры", - говорит доктор ван дер Босх.

Более того, группа астрономов имеет еще пять кандидатов в списке галактик, которые имеют несоразмерно большие черные дыры.

Но галактика NGC 1277 представляется самой необычной из них.

"Эта галактика очень древняя, - рассказывает доктор ван дер Босх. - Каким-то образом эта черная дыра сформировалась очень быстро очень давно, и с тех пор ее галактика изменилась очень незначительно, так как процесса образования звезд в ней не наблюдается".

По словам ученого, астрономы пытаются сейчас понять, как это могло произойти, но пока ответа на этот вопрос у них нет.