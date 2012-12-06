На Колыме вскрыли причины гибели шерстистых носорогов

Image caption Обычно у самок носорога рождался один детеныш

Сохранившиеся останки шерстистого носорога открыли ученым новые подробности жизни исчезнувшего вида.

В свое время шерстистые носороги в изобилии водились в Евразии, но до наших дней уцелело всего несколько туш.

Анализ останков сохранившейся туши самки носорога, найденной в Сибири, позволяет сделать вывод о том, что животное было травоядным и питалось в основном злаковыми. По размеру оно было таким же, как современные носороги с острова Ява.

У древних носорогов были короткие толстые хвосты и уши. Размножались животные медленно. Ученые предполагают, что эти животные не смогли выжить, поскольку им стало трудно пробираться через толщи снега, когда климат стал более холодным.

Результаты исследований опубликованы в журнале Biology Bulletin.

Установлено, что шерстистый носорог обитал на всей территории Евразии, от нынешней Великобритании на западе до Чукотки и Камчатки на востоке.

Сохранилось всего четыре туши с фрагментами мягких тканей.

Именно они позволили ученым определить, что у носорогов было длинное тело, короткие ноги, плоский рог и толстая кожа, покрытая плотным слоем шерсти.

Эти подробности описаны российским исследователем Геннадием Боескоровым из Якутска.

Он изучил останки самки носорога, обнаруженные в 2007 году в нижнем течении реки Колымы. Животное было найдено на глубине от 5 до 9 метров от поверхности карьера по добыче золота.

Установлено, что самка жила 39 тыс лет назад.

Ее голова с двумя рогами сохранилась почти полностью, как и большая часть туловища и ноги. Большая часть внутренних органов не сохранилась, но желудок с остатками пищи уцелел.

Геннадий Боескоров исследовал и шерстяной покров животного, сравнивая его с современными носорогами.

Его исследование подтверждает, что у шерстистых носорогов была толстая коричневая кожа и шерсть. Они были тяжелыми, неуклюжими животными, весом около полутора тонн и размером с современных носорогов с острова Ява.

Image caption Эта туша шерстистого носорога была обнаружена в 1907г. на Украине

Каждый шаг этого зверя означал давление на квадратный сантиметр почвы веса почти в два килограмма. Это в три раза больше, чем у современных лосей.

У самки носорога было два соска, что означало, что обычно у нее рождался один, реже два детеныша.

В отличие от современных носорогов, у их предков были короткие, шерстистые хвосты и значительно более узкие уши. По форме уши напоминали те, что обычно изображены в наскальной живописи эпохи палеолита. Этот укороченный вариант ушей, очевидно, был следствием адаптации к холодному климату.

Но именно снег и холод, в которых жили носороги, стали причиной их гибели.

Изначально толстая кожа и плотный мех защищали животных в холодном сухом климате эпохи плейстоцена.

Но пробираться сквозь снег такому внушительному зверю на коротких ногах было крайне сложно.

Современным копытным, таким как сайгак и мускусный бык, крайне сложно передвигаться по снегу, толщина которого превышает 30 см. Если снег оказывается на уровне их живота, животные становятся практически беспомощными.

В период, когда эпоху плейстоцена сменял голоцен, климат теплел и сильная влажность приводила к тому, что снега зимой становилось больше. Как полагает исследователь Боескоров, именно это привело к гибели шерстистых носорогов.

"Существует большая вероятность того, что этот фактор сыграл важную роль в вымирании шерстистых носорогов", - отмечает в статье Боескоров.

По мере того как климат менялся, снег и лед таяли, менялся и пейзаж. Местность становилась более болотистой, и носороги могли гибнуть в трясине.

"Естественные ловушки определенно представляли опасность для такого массивного животного на коротких ногах. Вероятно, носороги попадали в болото, вязли в трясине и тонули", - предполагает ученый.