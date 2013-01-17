Крабам тоже бывает больно?
Британские ученые обнаружили новые доказательства того, что крабы и другие ракообразные чувствуют боль.
В ходе исследования выяснилось, что зеленый краб, которого еще называют травяным – ближайший родственник тех крабов, что мы с удовольствием употребляем в пищу – не только реагирует на электрический шок, но и старается затем его избегать.
Креветки и раки-отшельники, как показали более ранние опыты, также реагируют на боль в различных ситуациях.
Результаты исследования опубликованы в "Журнале экспериментальной биологии".
"Я не знаю, что именно происходит в сознании крабов. Но могу сказать, что их поведение в целом выходит за рамки простой рефлексивной реакции и соответствует всем критериям боли", - заявил в интервью Би-би-си профессор Боб Элвуд из белфастского Queen's University.
Боль – ощущение субъективное, поэтому изучение боли у животных, в частности, у беспозвоночных, таких как крабы, сопряжено с различными трудностями.
Профессору Элвуду, однако, удалось разработать эксперимент, помогающий понять, как ракообразные реагируют в различных потенциально болезненных для них ситуациях.
Убежище с сюрпризом
Исследование проводилось на европейских зеленых крабах (Carcinus maenas) – существах, которые обычно прячутся днем в темных расщелинах скал, чтобы не стать добычей чаек.
На ярко освещенной площадке поместили по отдельности 90 зеленых крабов, у каждого из них была возможность удрать в два темных убежища.
Когда ракообразные пытались спастись бегством, половину из них в одном из убежищ ждал разряд электрического тока.
Затем ударенных током крабов помещали обратно на освещенную площадку. Большинство из них снова бежало обратно, и снова получало разряд электричества.
После этого поведение крабов менялось. Испытавшие электрический шок ракообразные уже не пытались залезть в то же самое убежище, а выбирали другое.
Так продолжалось восемь раз, для чистоты эксперимента. И хотя уже никто не пытался причинить им боль, крабы по-прежнему выбирали то убежище, с которым их не связывали болезненные воспоминания.
Ученые сделали вывод, что наблюдаемая ими реакция ракообразных – не просто примитивный рефлекс.
По их мнению, можно говорить о том, что крабы в ходе эксперимента научились избегать боль.
Более ранние эксперименты той же группы исследователей показали, что восприятие боли, подобное человеческой, свойственно креветкам и ракам-отшельникам.
Чиновник сомневается
Теперь, как заявляют ученые, они готовы поверить, что все десятиногие ракообразные – группа, которая включает в себя омаров и речных раков – могут демонстрировать подобную реакцию на боль.
По словам профессора Элвуда, на сегодня не существует законодательства, защищающего ракообразных от негуманного обращения.
Многие рыбаки, отмечает исследователь, отламывают клешни пойманным живым крабам, а затем выбрасывают их обратно в море.
Речь идет о повсеместно распространенной практике, в то время как в мире ежегодно вылавливаются миллиарды ракообразных.
Как заявил в своем комментарии представитель Европейского управления безопасности пищевых продуктов, его ведомство пришло к заключению, что рыбы могут испытывать боль, однако "десятиногие ракообразные в Евросоюзе не классифицируются как существа, наделенные чувствительностью".
По мнению чиновника, выводы ученых, что ракообразные могут испытывать боль, "весьма противоречивы", а полученные в ходе эксперимента данные "могут быть интерпретированы по-разному".
При этом, по его словам, Европейское управление безопасности пищевых продуктов ранее уже рекомендовало пересмотреть нормы защиты ракообразных.