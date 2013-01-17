Крабам тоже бывает больно?

Image caption Никто сегодня не защищает ракообразных от негуманного обращения

Британские ученые обнаружили новые доказательства того, что крабы и другие ракообразные чувствуют боль.

В ходе исследования выяснилось, что зеленый краб, которого еще называют травяным – ближайший родственник тех крабов, что мы с удовольствием употребляем в пищу – не только реагирует на электрический шок, но и старается затем его избегать.

Креветки и раки-отшельники, как показали более ранние опыты, также реагируют на боль в различных ситуациях.

Результаты исследования опубликованы в "Журнале экспериментальной биологии".

"Я не знаю, что именно происходит в сознании крабов. Но могу сказать, что их поведение в целом выходит за рамки простой рефлексивной реакции и соответствует всем критериям боли", - заявил в интервью Би-би-си профессор Боб Элвуд из белфастского Queen's University.

Боль – ощущение субъективное, поэтому изучение боли у животных, в частности, у беспозвоночных, таких как крабы, сопряжено с различными трудностями.

Профессору Элвуду, однако, удалось разработать эксперимент, помогающий понять, как ракообразные реагируют в различных потенциально болезненных для них ситуациях.

Убежище с сюрпризом

Исследование проводилось на европейских зеленых крабах (Carcinus maenas) – существах, которые обычно прячутся днем в темных расщелинах скал, чтобы не стать добычей чаек.

На ярко освещенной площадке поместили по отдельности 90 зеленых крабов, у каждого из них была возможность удрать в два темных убежища.

Когда ракообразные пытались спастись бегством, половину из них в одном из убежищ ждал разряд электрического тока.

Image caption Раки-отшельники, как показали более ранние опыты, также реагируют на боль

Затем ударенных током крабов помещали обратно на освещенную площадку. Большинство из них снова бежало обратно, и снова получало разряд электричества.

После этого поведение крабов менялось. Испытавшие электрический шок ракообразные уже не пытались залезть в то же самое убежище, а выбирали другое.

Так продолжалось восемь раз, для чистоты эксперимента. И хотя уже никто не пытался причинить им боль, крабы по-прежнему выбирали то убежище, с которым их не связывали болезненные воспоминания.

Ученые сделали вывод, что наблюдаемая ими реакция ракообразных – не просто примитивный рефлекс.

По их мнению, можно говорить о том, что крабы в ходе эксперимента научились избегать боль.

Более ранние эксперименты той же группы исследователей показали, что восприятие боли, подобное человеческой, свойственно креветкам и ракам-отшельникам.

Чиновник сомневается

Теперь, как заявляют ученые, они готовы поверить, что все десятиногие ракообразные – группа, которая включает в себя омаров и речных раков – могут демонстрировать подобную реакцию на боль.

По словам профессора Элвуда, на сегодня не существует законодательства, защищающего ракообразных от негуманного обращения.

Image caption Нередко рыбаки отламывают клешни пойманным живым крабам

Многие рыбаки, отмечает исследователь, отламывают клешни пойманным живым крабам, а затем выбрасывают их обратно в море.

Речь идет о повсеместно распространенной практике, в то время как в мире ежегодно вылавливаются миллиарды ракообразных.

Как заявил в своем комментарии представитель Европейского управления безопасности пищевых продуктов, его ведомство пришло к заключению, что рыбы могут испытывать боль, однако "десятиногие ракообразные в Евросоюзе не классифицируются как существа, наделенные чувствительностью".

По мнению чиновника, выводы ученых, что ракообразные могут испытывать боль, "весьма противоречивы", а полученные в ходе эксперимента данные "могут быть интерпретированы по-разному".

При этом, по его словам, Европейское управление безопасности пищевых продуктов ранее уже рекомендовало пересмотреть нормы защиты ракообразных.