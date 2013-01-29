Пушистые хищники: коты убивают миллиарды животных
Ученые полагают, что коты ежегодно убивают миллиарды животных в США и представляют серьезную угрозу животному миру страны.
Группа ученых Смитсоновского института биологии охраны природы и Службы охраны рыб и диких животных проанализировала и обобщила данные проведенных ранее исследований о котах как хищниках и опубликовала их в журнале Nature Communications.
По данным авторов статьи, коты ежегодно убивают от 1,4 млрд до 3,7 млрд птиц и от 6,9 млрд до 20,7 млрд млекопитающих.
Ученые полагают, что наибольшую угрозу представляют дикие и бездомные коты.
Они также указывают, что домашние кошки тоже убивают птиц и животных, и пишут, что хозяева должны принять меры, чтобы уменьшить число их жертв.
Авторы статьи пишут, что в когтях котов в США погибает больше животных и птиц, чем в ДТП, а также от отравлений и от столкновений с зданиями.
Есть подробные описания того, как инстинкт убийцы домашних котов привел к уничтожению многих видов животных на островах в разных регионах мира. Именно их считают виновными в уничтожении 33 видов.
Однако их влияние на материковых животных проследить труднее.
Опасные хищники
Анализ данных исследования Смитсоновского института биологии охраны природы показал, что коты убивают в четыре раза больше птиц, чем полагали раньше.
Коты представляют особенную угрозу местным видам птиц США, например, американским снегирям. Среди млекопитающих коты особенно опасны для мышей, землероек, полевок, белок и кроликов.
"Наше исследование показало, что коты представляют самую серьезную опасность для диких животных США", - сказал Пит Марра из Смитсоновского института биологии охраны окружающей среды.
Ученые пишут, что коты без хозяина, то есть бездомные и дикие коты, а также коты, живущие на фермах, убивают в три раза больше животных, чем домашние коты. Однако, они призывают владельцев котов принять меры, чтобы ограничить их пагубное влияние на окружающую среду.
"Я надеюсь, что наши данные, указывающие на высокую смертность среди животных, убедят владельцев котов, что их лучше не выпускать на улицу . Я также надеюсь, что на наши данные обратят внимание политики, ученые и те, кто занимается охраной окружающей среды, ведь коты-хищники убивают животных в огромных количествах. "
Представительница британской благотворительной организации Королевского общества защиты животных заявила, что если котам вешать ошейник с колокольчиком, то число жертв снижается по меньшей мере на треть.