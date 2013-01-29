Пушистые хищники: коты убивают миллиарды животных

Image caption Ученые призывают владельцев домашних котов не выпускать их на улицу

Ученые полагают, что коты ежегодно убивают миллиарды животных в США и представляют серьезную угрозу животному миру страны.

Группа ученых Смитсоновского института биологии охраны природы и Службы охраны рыб и диких животных проанализировала и обобщила данные проведенных ранее исследований о котах как хищниках и опубликовала их в журнале Nature Communications.

По данным авторов статьи, коты ежегодно убивают от 1,4 млрд до 3,7 млрд птиц и от 6,9 млрд до 20,7 млрд млекопитающих.

Ученые полагают, что наибольшую угрозу представляют дикие и бездомные коты.

Они также указывают, что домашние кошки тоже убивают птиц и животных, и пишут, что хозяева должны принять меры, чтобы уменьшить число их жертв.

Авторы статьи пишут, что в когтях котов в США погибает больше животных и птиц, чем в ДТП, а также от отравлений и от столкновений с зданиями.

Есть подробные описания того, как инстинкт убийцы домашних котов привел к уничтожению многих видов животных на островах в разных регионах мира. Именно их считают виновными в уничтожении 33 видов.

Однако их влияние на материковых животных проследить труднее.

Опасные хищники

Анализ данных исследования Смитсоновского института биологии охраны природы показал, что коты убивают в четыре раза больше птиц, чем полагали раньше.

Наше исследование показало, что коты представляют самую серьезную опасность для диких животных США Пит Марра, <br> один из авторов исследования

Коты представляют особенную угрозу местным видам птиц США, например, американским снегирям. Среди млекопитающих коты особенно опасны для мышей, землероек, полевок, белок и кроликов.

"Наше исследование показало, что коты представляют самую серьезную опасность для диких животных США", - сказал Пит Марра из Смитсоновского института биологии охраны окружающей среды.

Ученые пишут, что коты без хозяина, то есть бездомные и дикие коты, а также коты, живущие на фермах, убивают в три раза больше животных, чем домашние коты. Однако, они призывают владельцев котов принять меры, чтобы ограничить их пагубное влияние на окружающую среду.

Image caption По данным ученых, коты в США убивают до 3,7 млрд птиц в год

"Я надеюсь, что наши данные, указывающие на высокую смертность среди животных, убедят владельцев котов, что их лучше не выпускать на улицу . Я также надеюсь, что на наши данные обратят внимание политики, ученые и те, кто занимается охраной окружающей среды, ведь коты-хищники убивают животных в огромных количествах. "

Представительница британской благотворительной организации Королевского общества защиты животных заявила, что если котам вешать ошейник с колокольчиком, то число жертв снижается по меньшей мере на треть.